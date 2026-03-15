Những chuyển động "làm nóng" thị trường địa ốc phía Nam

Đấu giá 8 khu đất vàng ở Thủ Thiêm

Tuần qua, thị trường địa ốc phía Nam xuất hiện nhiều thông tin đáng chú ý liên quan Khu đô thị Thủ Thiêm.

Đáng kể TPHCM phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của phân khu số 1 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tổng diện tích khu vực điều chỉnh quy hoạch hơn 50,4ha.

Việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040. Nội dung của việc điều chỉnh tập trung vào bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quyết định, việc điều chỉnh phục vụ triển khai dự án Trung tâm chính trị - hành chính TPHCM với quy mô tương xứng. Công trình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính.

Khu vực quy hoạch được xác định là trung tâm chính trị, hành chính của thành phố; đồng thời là trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, văn hóa có vai trò kết nối khu trung tâm hiện hữu với thành phố Thủ Đức.

Ngoài quyết định về quy hoạch, TPHCM cũng đưa ra kế hoạch dự kiến sẽ đấu giá 8 khu đất vàng ở Thủ Thiêm với tổng diện tích hơn 13,8ha. Trong số này, 3 lô đất có chức năng dịch vụ cấp đô thị, 3 lô đất có chức năng là hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch, 1 lô đất có chức năng nhà ở quy hoạch, 1 lô đất có chức năng thương mại, dịch vụ.

Trong năm 2026, TPHCM cũng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 42 khu đất khác với tổng diện tích gần 2,6 triệu m2. Khu đất thu hồi của Công ty TNHH San Miguel Pure Food tại phường Bến Cát có diện tích lớn nhất với 2,34 triệu m2, có chức năng đất ở tại nông thôn.

Giao 3 khu đất cho doanh nghiệp thuộc Trungnam Group

Một chuyển động khác liên quan tới việc thành phố giao 3 khu đất cho doanh nghiệp thuộc Trungnam Group để thanh toán hợp đồng dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM (giai đoạn 1).

Khu đất đầu tiên rộng hơn 17.573m2 nằm tại số 232 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long (TP Thủ Đức cũ). Khu đất thứ hai có diện tích khoảng 3.474 m2 tại số 762 Bình Quới, phường Bình Quới ( Bình Thạnh cũ). Khu đất thứ ba là ô C8A thuộc Khu A, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), rộng 5.500 m2.

Ba khu đất vừa được giao nằm trong tổng số 7 khu đất TP HCM dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án chống ngập theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) được ký giai đoạn 2016-2020.

Thông tin mới nhất liên quan dự án nhà ở xã hội trên "đất vàng"

Một vấn đề được quan tâm khác liên quan tới dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, quận 10 cũ tọa lạc tại khu đất vàng trung tâm TPHCM. Thời gian qua, người dân phản ánh khó nộp hồ sơ và đã được Sở Xây dựng giải đáp gần đây .

Chủ đầu tư dự án - Công ty Đức Mạnh - đã thông tin công khai hướng dẫn về việc đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án này. Theo đó, để người dân hiểu đúng quy trình đăng ký mua nhà ở xã hội và tránh những hiểu nhầm khi tiếp cận thông tin dự án, chủ đầu tư cho biết việc công bố thông tin sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Ở giai đoạn đầu tiên, sau khi khởi công dự án, chủ đầu tư phải công khai các thông tin cơ bản để người dân nắm bắt, theo dõi và chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Trong giai đoạn này, người dân có thể nộp đơn đăng ký (nếu muốn) để chủ đầu tư biết nhu cầu, chuẩn bị phương án triển khai trong bước tiếp theo. Tuy nhiên, đây chưa phải là hồ sơ để giải quyết việc mua nhà ở xã hội.

Theo chủ đầu tư, dự án hiện nay đang ở giai đoạn công bố thông tin đúng quy định và chưa phải là giai đoạn tiếp nhận hồ sơ mua nhà.

Giai đoạn 2 là công bố thời điểm tiếp nhận hồ sơ mua nhà. Trước khi bán, chủ đầu tư phải báo cáo để Sở Xây dựng công bố công khai thời điểm bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ đăng ký mua nhà. Đồng thời, thông tin rõ số lượng căn, diện tích cũng như giá bán.

Quy trình này phải được công bố ít nhất 30 ngày trước khi chính thức tiếp nhận hồ sơ mua nhà. Thời gian nộp, tiếp nhận hồ sơ do chủ đầu tư xem xét quyết định nhưng tối thiểu 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.

Công ty Đức Mạnh khẳng định việc nộp hoặc chưa nộp đơn đăng ký trong giai đoạn này không ảnh hưởng đến quyền mua hoặc thuê nhà ở xã hội của người dân tại dự án. Việc nộp đơn trước ngày 31/3 không phải là điều kiện bắt buộc và không làm phát sinh quyền ưu tiên trong việc xét mua nhà ở xã hội. Chỉ sau khi có thông báo này, người dân mới chính thức nộp hồ sơ đăng ký mua. Hiện nay, dự án chưa thực hiện tới giai đoạn này.

Chủ đầu tư cũng thiết lập biểu mẫu đăng ký trực tuyến nhằm ghi nhận thông tin người dân quan tâm đến dự án, tổng hợp nhu cầu, chuẩn bị các bước tiếp theo. Hình thức đăng ký này không thay thế cho việc hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội khi Sở Xây dựng công bố thông tin ở giai đoạn 2 và không phải căn cứ xét duyệt mua nhà.

Đơn vị này lưu ý người dân chỉ cần chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký mua khi có thông báo chính thức từ Sở Xây dựng TPHCM về việc bắt đầu tiếp nhận hồ sơ trong giai đoạn 2. Thời điểm tiếp nhận sẽ được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng TPHCM và các kênh thông tin chính thức của dự án.