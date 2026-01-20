Đồng Nai dự kiến đấu giá 72 khu đất trong năm nay

Ngày 20/1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thông tin, trong năm 2025, tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công 6 khu đất với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 11.200 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 10.000 tỷ đồng. Phần còn lại, trung tâm sẽ phối hợp, đôn đốc thu nộp ngân sách trong tháng 1.

Năm nay, dự thảo kế hoạch của trung tâm này cho thấy có thể tổ chức đấu giá 72 khu, thửa đất. Trong đó, 8 khu, thửa đất được chuyển tiếp từ năm 2025; 43 khu, thửa đất cần tập trung nguồn lực để hoàn tất thủ tục tổ chức đấu giá; 21 khu, thửa đất cần thực hiện việc thu hồi, bàn giao để tổ chức đấu giá trong năm nay hoặc năm 2027.

Khu đất hơn 50ha tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ được đấu giá vào tháng 2 tới (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo kế hoạch, ngày 11/2, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 khu đất do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện. Tổng giá khởi điểm của 3 lô đất đạt 14.448 tỷ đồng, hứa hẹn thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản.

Cụ thể, Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá khu đất đầu tiên hơn 50ha tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên) với giá khởi điểm hơn 9.300 tỷ đồng, để xây dựng khu đô thị - thương mại - dịch vụ có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 23.000 tỷ đồng.

Khu đất số 2 rộng khoảng 102ha tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch cũ). Trong đó diện tích đấu giá 435.883,52m2 (đất ở nông thôn, thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao). Phần không đấu giá chủ yếu đất giao thông và cây xanh công cộng.

Khu đất số 3 rộng 8,4ha tại xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu cũ). Trong đó diện tích đấu giá 79.068,8m2 (đất công trình xử lý chất thải - DRA). Phần còn lại (5.252,4m2) là đất giao thông không đấu giá.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng có văn bản yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát lại thủ tục pháp lý liên quan việc đấu giá đất, cụ thể là về đầu tư, đất đai, quy hoạch, nhà ở; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đấu giá dựa trên quy định mới. Trung tâm Phát triển quỹ đất phải dự liệu được các khu đất đấu giá ứng với mốc thời gian từng quý, dự kiến nguồn thu có thể đạt được để trình UBND tỉnh xem xét.