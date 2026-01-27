Doanh nghiệp bất động sản "chạy nước rút" trước Tết Nguyên đán

Nhộn nhịp các hoạt động giáp Tết

Liên doanh Keppel - Khang Điền vừa bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho khách hàng tại phân khu thấp tầng dự án Gladia by the Waters thuộc khu Đông TPHCM. Đồng thời, hai chủ đầu tư động thổ phân khu cao tầng trong dự án này bao gồm hơn 600 căn hộ, dự kiến bàn giao nhà từ quý IV/2027.

Ở khu vực trung tâm, Tập đoàn Novaland cất nóc tháp A1, tháp cuối trong tổ hợp 3 toà tháp thuộc dự án The Grand Manhattan tọa lạc tại quận 1 cũ, TPHCM. Theo chủ đầu tư, hiện tại các tháp A2 và A3 cũng đã bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; sẵn sàng bàn giao từ quý III năm nay.

Một dự án vừa được cất nóc (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, hàng loạt dự án trọng điểm của doanh nghiệp tại khu vực trung tâm TPHCM như The Park Avenue, Victoria Village cũng đang được đẩy mạnh thi công hoàn thiện. Hàng nghìn sản phẩm tại Sunrise Riverside, Kingston Residence, Sunrise City North, Garden Gate, The Sun Avenue... đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu và con số này dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng mạnh từ năm nay.

Đối với phân khúc nhà ở xã hội, nhiều dự án cũng được khởi công dịp này. Tại phường Phú Mỹ (TPHCM), dự án khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí Idico (Idico - Conac) làm chủ đầu tư cũng được khởi công trên diện tích gần 3,4ha. Dự án có quy mô khoảng 1.200 căn hộ, gồm các khối nhà chung cư cao tầng, công trình công cộng, không gian sinh hoạt cộng đồng, cây xanh và hệ thống giao thông nội khu.

Hay tại Đồng Nai, vừa qua 2 dự án nhà ở xã hội tại xã Phước An cũng được khởi công, với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Đó là Khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha và Khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,71ha, đều dự kiến hoàn thành vào quý đầu năm 2028. Cả 2 dự án được định hướng trở thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu của tỉnh, đảm bảo giá hợp lý, chất lượng xây dựng tốt và hạ tầng đồng bộ. Giá bán thấp nhất là 450 triệu đồng/căn.

Thị trường ưu tiên sản phẩm thật, giá trị thật

Chuyên gia của CBRE Việt Nam nhận định cận Tết là giai đoạn bán hàng sôi động trong năm do sức mua tích cực hơn nhờ tâm lý khách hàng cởi mở và dòng tiền dồi dào. Vì vậy, các dự án đã hoàn tất pháp lý đều tranh thủ mở bán trong thời điểm này.

Một số chủ đầu tư thiết kế chính sách bán hàng ưu đãi lãi suất, ân hạn nợ gốc, cùng hàng loạt khuyến mãi khác nhằm thu hút khách hàng. Thị trường được kỳ vọng có sự đột phá về thanh khoản, người mua ở thực có thể tiếp cận sản phẩm với mức ưu đãi tốt hơn.

Nhiều dự án được bàn giao cuối năm (Ảnh: CĐT).

Một số ý kiến khác cho rằng thị trường cuối năm Âm lịch thường sôi động, tâm lý khách hàng cởi mở cũng là cơ hội để các chủ đầu tư đẩy mạnh bung hàng, thay vì chờ sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, cơ hội bùng nổ thanh khoản không trải đều, chủ yếu tập trung ở các dự án có vị trí thuận lợi, pháp lý đầy đủ...

Chuyên gia dự báo năm nay sẽ là thời điểm thị trường bất động sản nhà ở tiếp tục phục hồi có chọn lọc. Sự thay đổi này không đến từ các cú hích ngắn hạn, mà hình thành sau quá trình tích lũy và tái cấu trúc toàn diện trong giai đoạn 2024-2025. Thị trường vận hành thận trọng hơn, chủ động hơn và dựa nhiều hơn vào các yếu tố nền tảng.

Nguồn cung không còn mở rộng dàn trải mà tập trung vào các dự án có quy mô, pháp lý rõ ràng và khả năng triển khai thực tế cao. Dòng tiền quay lại thị trường theo hướng chọn lọc, ưu tiên giá trị sử dụng, khai thác dòng tiền tốt và khả năng thanh khoản cao thay cho những kỳ vọng đầu tư “lướt sóng” trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh thị trường mới, các chủ đầu tư cần tạo giá trị thật, sản phẩm thật, pháp lý chuẩn đáp ứng nhu cầu thật, tập trung phát triển bất động sản bám theo hạ tầng và vùng lõi dân cư. Bất động sản tại các vùng xa, thiếu hạ tầng, thiếu tiện ích sẽ gặp khó trong việc tiếp cận khách hàng.

Ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Đông Tây Land, cho rằng giai đoạn 2025-2026 thị trường bất động sản có sự phân hóa khá rõ. Những dự án có hạ tầng tốt, thông tin rõ ràng, tiềm năng khai thác thực tế sẽ tiếp tục được khách hàng ủng hộ, trong khi sản phẩm thiếu nền tảng sẽ khó tạo lực cầu bền vững. Cơ hội sẽ mở ra cho những doanh nghiệp bất động sản có sự đầu tư bài bản, pháp lý chuẩn chỉnh, làm thật, tạo giá trị thật.