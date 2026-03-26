Nơi ô tô đỗ kín đường, "cò đất" tấp nập ở khu quy hoạch dân cư giờ ra sao?

Những ngày cuối tháng 3, khu quy hoạch dân cư tại thôn Trung Vân (xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân cũ, nay thuộc xã Đan Hải, Hà Tĩnh) ghi nhận lượng người dân và môi giới bất động sản giảm mạnh so với thời điểm một tuần trước.

Theo người dân địa phương, từ khi mở bán (ngày 18/3), khu vực này từng thu hút đông đảo người từ trong và ngoài tỉnh di chuyển bằng ô tô về tìm hiểu, giao dịch. Tuy nhiên, hiện nay, lượng người và phương tiện đã thưa dần.

Ghi nhận thực tế cho thấy, khu vực này chỉ còn 5-6 ô tô xuất hiện. Một nhóm nhân viên môi giới vẫn túc trực tại khu đất, dán tờ rơi quảng cáo bán đất kèm số điện thoại liên hệ lên cột điện, cây xanh xung quanh.

Một nữ nhân viên môi giới cho biết doanh nghiệp được nhà nước giao triển khai hạ tầng và đưa sản phẩm lên sàn đã bán được khoảng 20 lô đất. Doanh nghiệp nơi cô làm việc mới tham gia hợp tác phân phối nên đang tăng cường quảng bá, tiếp cận khách hàng.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Đan Hải cho biết khu đất đã được giao cho doanh nghiệp triển khai hạ tầng và tổ chức giao dịch nên địa phương chưa nắm cụ thể tình hình mua bán. Trước việc lượng người đổ về đông trong thời gian đầu, chính quyền đã chỉ đạo lực lượng công an theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự.

Như Dân trí đã đưa tin, từ ngày 18/3, khu quy hoạch khu dân cư tại thôn Trung Vân, xã Đan Hải trở nên sôi động khi lượng lớn người dân và môi giới bất động sản đổ về tìm hiểu, giao dịch.

Trên tuyến đường dẫn vào khu vực nêu trên, cảnh tượng nhộn nhịp diễn ra mỗi ngày với hàng chục ô tô đỗ kín hai bên. Nhiều nhóm người mang theo bản vẽ quy hoạch, tập trung thành từng nhóm trao đổi, hỏi giá, chụp ảnh và trực tiếp khảo sát từng vị trí lô đất.

Tại đây, một điểm giao dịch tạm thời được dựng lên bằng container để phục vụ hoạt động mua bán. Theo tìm hiểu, dự án có hơn 180 lô đất liền kề, diện tích dao động 132-211m2. Giá chào bán phổ biến ở mức khoảng 16,5 triệu đồng/m2, riêng những lô có vị trí thuận lợi như 2 mặt tiền hoặc nằm trên trục đường chính được rao bán khoảng 17,5 triệu đồng/m2.

Xung quanh khu vực này vẫn chủ yếu là đất nông nghiệp và một số khu dân cư. Còn trong nội dung quảng bá, nhiều môi giới cho hay vị trí khu quy hoạch dân cư này gần trung tâm thành phố Vinh cũ (Nghệ An) và trong tương lai hạ tầng sẽ kết nối liên vùng. Họ còn nhấn mạnh giá hiện tại vẫn thấp so với khu vực lân cận và liên tục thúc giục khách hàng đặt cọc sớm.

Trên mạng xã hội, dự án này được quảng bá ở vị trí đắc địa khi nằm giữa tỉnh lộ 8B và tuyến đường ven biển, kết nối giao thông thuận tiện, tiềm năng tăng giá cao.

Hình ảnh ghi lại cảnh ô tô và từng nhóm người tập trung tại khu đất cũng nhanh chóng lan truyền trên các Fanpage Facebook địa phương. Song, nhiều tài khoản mạng xã hội để lại bình luận cho rằng người đến đây chủ yếu là "cò đất".

Trên thực tế, không ít người sau khi đến đây khảo sát trực tiếp vẫn giữ tâm lý dè dặt. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá hiện tại khá cao so với mặt bằng chung, nhất là khi các dự án lớn trong khu vực vẫn chưa hình thành rõ ràng. Thời điểm đó, đại diện UBND xã Đan Hải cho hay chỉ sau vài ngày mở bán, lượng người đổ về tăng đột biến, trong đó phần lớn là môi giới bất động.