TPHCM báo cáo Thủ tướng việc Lotte chấm dứt dự án tại Thủ Thiêm
(Dân trí) - UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng xem xét, báo cáo Chính phủ chấp thuận các kiến nghị của nhà đầu tư Lotte để tháo gỡ vướng mắc tại dự án Eco Smart City Thủ Thiêm.
UBND TPHCM đã có báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình triển khai dự án Khu phức hợp thông minh của nhà đầu tư Lotte tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Báo cáo được thực hiện sau khi UBND thành phố nhận được văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (nhà đầu tư) thông báo chấm dứt thực hiện dự án.
Báo cáo Thủ tướng, UBND TPHCM đánh giá đề nghị chấm dứt thực hiện dự án của nhà đầu tư là do công ty phải nộp khoản tiền bổ sung trong thời gian chưa tính tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 103/2024/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, thời gian thực hiện dự án đã trải qua 8 năm, công ty cần cơ cấu lại tỷ lệ cổ đông và huy động thêm cổ đông ngoài tập đoàn. Nhu cầu huy động lên đến 35% cổ phần trong công ty. Nhà đầu tư đề nghị chưa thu tiền sử dụng đất nếu chưa giải quyết các vướng mắc này.
Thành phố cũng đánh giá Lotte là một trong những tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc. Việc doanh nghiệp chấm dứt dự án có thể tác động không nhỏ đến môi trường đầu tư kinh doanh của TPHCM.
Do đó, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng xem xét, báo cáo Chính phủ chấp thuận kiến nghị "Cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte và cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%" của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.
Đồng thời, thành phố cũng kiến nghị sớm thông qua các nghị định sửa đổi quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Sau cùng, UBND thành phố mong muốn được chủ động làm việc với nhà đầu tư để giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án và thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định.
Trước đó, trong văn bản gửi UBND TPHCM, Lotte Properties HCMC cho biết, công ty đã "kiên nhẫn chờ đợi suốt 8 năm". Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất... dự án đã bị đình trệ nghiêm trọng.
Ngày 17/7, doanh nghiệp đã có công văn gửi Sở Tài chính TPHCM, khẳng định “nếu các kiến nghị của nhà đầu tư không được chấp thuận thì việc tiếp tục triển khai dự án sẽ không thể thực hiện”.
Đến ngày 20/8, Lotte Properties HCMC chính thức thông báo không thể tiếp tục triển khai dự án, bao gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.
Dự án Khu phức hợp thông minh Eco Smart City Thủ Thiêm có diện tích 74.513m2, nằm tại khu chức năng số 2a (lõi trung tâm) thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TPHCM).
Quy mô dự án bao gồm đầu tư xây dựng trung tâm tài chính, khu thương mại dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng tại 6 lô đất. Dự án cũng bao gồm xây dựng hoàn chỉnh 4 đoạn đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.
Tổng vốn đầu tư dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là 20.100 tỷ đồng, tương đương gần 886 triệu USD. Dự án có thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày 28/4/2017. Tiến độ thực hiện dự án là 6 năm kể từ ngày có quyết định giao đất và cho thuê đất.