Dùng khu "đất vàng" trị giá gần 540 tỷ đồng hoàn trả cho dự án BT

UBND tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã phê duyệt giá đất cụ thể đối với khu "đất vàng" rộng hơn 2,2ha tại trung tâm thành phố Hà Tĩnh cũ (nay thuộc phường Hà Huy Tập), làm căn cứ tính tiền sử dụng đất cho dự án hoàn trả theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo quyết định ban hành giữa tháng 3, khu đất có diện tích hơn 22.750m2 được xác định giá hơn 23,7 triệu đồng/m2. Với mức giá như vậy, tổng tiền sử dụng đất dự kiến hơn 539 tỷ đồng.

Toàn cảnh khu đất - màu nâu (Ảnh: Dương Nguyên).

Khu đất được giao cho Công ty TNHH Đầu tư khu đô thị Hàm Nghi để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sử dụng vào mục đích đất ở đô thị theo hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Dự án phục vụ việc tháo dỡ, xây dựng mới tuyến đường dây điện 110kV và 220kV đi chung, góp phần giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất khu vực phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ.

Dự án đường dây điện có tổng mức đầu tư hơn 118 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT. Theo cơ chế này, nhà đầu tư ứng vốn xây dựng hạ tầng, sau đó được thanh toán bằng quỹ đất để khai thác theo quy định.

Theo quy hoạch chi tiết, khu đất hoàn trả được sử dụng cho mục đích đất ở đô thị và đất công cộng. Sau khi giá đất được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, làm cơ sở cho doanh nghiệp triển khai các bước tiếp theo.

Khu đất này được xem là "đất vàng", có thể đạt giá trị vài tỷ đồng mỗi lô (Ảnh: Dương Nguyên).

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng giao các sở, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương tại các phường Thành Sen và Hà Huy Tập có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, quá trình đầu tư xây dựng cũng như các nội dung liên quan trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Đầu tư khu đô thị Hàm Nghi (địa chỉ tại Hà Tĩnh, thực hiện phần hạ tầng kỹ thuật của dự án) thành lập năm 2021, vốn điều lệ ban đầu 85 tỷ đồng, sau đó tăng lên 110 tỷ đồng.

Theo một số chuyên gia bất động sản, với mức giá được phê duyệt, khu đất nêu trên được xem là "đất vàng" khi nằm cạnh tuyến đường Hàm Nghi, gần trung tâm đô thị Hà Tĩnh. Các lô đất có thể đạt giá trị từ vài tỷ đồng mỗi lô sau khi hoàn thiện hạ tầng, tạo dư địa khai thác thương mại đáng kể.