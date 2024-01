Khởi động đấu giá đất Thủ Thiêm: Điểm lại những đại gia sở hữu đất vàng

Vừa qua, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM trong Chương trình "Dân hỏi - chính quyền trả lời" có đề cập việc Thành Ủy và UBND thành phố đã phê duyệt nội dung kế hoạch đấu giá đất cho khu vực Thủ Thiêm. Theo đó, năm 2024, kế hoạch đấu giá cho các lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu vực ngoài Thủ Thiêm sẽ được xây dựng.

Trước đó, hồi tháng 7/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đề xuất lên UBND thành phố về việc đấu giá trở lại 4 lô đất thuộc Khu chức năng số 3 (đã từng đấu giá thành công vào năm 2021 nhưng doanh nghiệp bỏ cọc) và đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư.

Thị trường chứng khoán đã phản ứng khá tích cực với thông tin trên. Cổ phiếu một số doanh nghiệp có quỹ đất tại Thủ Thiêm đều hưng phấn. Một số mã cổ phiếu khác như DXG của Đất Xanh hay NVL của Novaland đều tăng. Đặc biệt, cổ phiếu CII của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM còn tăng trần.

Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) sở hữu 8 dự án có diện tích gần chục hecta tại Thủ Thiêm, theo báo cáo thường niên 2022. Các dự án đã bàn giao gồm Lakeview 1, Lakeview 2, tổng diện tích hơn 2ha, nằm trên trục đường trọng điểm của Thủ Thiêm như Đại lộ Vòng Cung, Mai Chí Thọ, Lương Định Của...

CII cũng có dự án The River 1 và The River 2 gần chân cầu Thủ Thiêm 1 và mặt tiền Đại lộ Vòng Cung. Tổng diện tích 2 dự án khoảng 3,5ha, trong đó The River 1 đã gần hoàn tất bàn giao, còn River 2 đang trong giai đoạn đầu tư.

Trong năm 2022, CII cũng đã bàn giao khoảng 95% tại dự án D'verano, diện tích gần 9.500m2.

Quỹ đất của CII chưa triển khai, đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư còn khoảng 2,5ha tại góc đường Nguyễn Cơ Thạch và Tố Hữu - lõi trung tâm Thủ Thiêm, tại các lô 4.8 và 3.6 và dự án Riverfront Residence.

Chuẩn bị đấu giá đất Thủ Thiêm (Ảnh minh họa: Hải Long).

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) cũng sở hữu quỹ đất lớn liền kề Khu đô thị Thủ Thiêm. Doanh nghiệp có dự án The Water Bay 30,2ha tại phường Bình Khánh, TP Thủ Đức đang trong quá trình được gỡ vướng. Dự án đã được đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng.

Hay dự án The Sun Avenue mặt tiền đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức cũng được kết nối trực tiếp với Thủ Thiêm. Dự án đã được bàn giao từ năm 2018, gồm 8 tòa tháp với hơn 1.400 căn hộ.

Một số chủ đầu tư khác cũng sở hữu những dự án lớn ở Thủ Thiêm như Thaco với Khu đô thị Sala diện tích hơn 113ha; Sơn Kim Land phát triển tổ hợp hạng sang The Metropole Thủ Thiêm; liên doanh Tiến Phước - Trần Thái - Gaw Capital - Keppel Land với dự án Empire City 14,5ha với điểm nhấn tòa tháp 86 tầng.

Tập đoàn Lotte cũng góp mặt với khu phức hợp thông minh Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm, tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng. Một doanh nghiệp Hàn Quốc khác là GS E&C cũng phát triển dự án Thủ Thiêm Zeit với quy mô 3,3ha.