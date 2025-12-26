CII muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu làm cao tốc TPHCM - Mỹ Thuận

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) vừa công bố thông tin dự kiến huy động tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành.

CII là một nhà thầu trong liên danh tham gia đầu tư dự án này, cùng với Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Tasco, Tổng công ty Xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII. Trong đó, nhóm CII tham gia với tỷ lệ 55%.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự án đầu tư mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, thời gian thi công khoảng 3 năm (2025-2028). Thời gian thu phí dự kiến khoảng 17 năm 2 tháng, đến 2046.

Cao tốc chạy dài từ TPHCM đến phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 (Đồng Tháp), đã được khởi công vào ngày 19/12, là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, sân bay quốc tế Long Thành và các cảng biển trọng yếu của miền Nam.

Công ty cho biết hiện tại dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (giai đoạn 1) mà doanh nghiệp tham gia đầu tư (nắm giữ tỷ lệ 89%) đã và đang đóng góp nguồn thu tốt, tăng trưởng ổn định. Việc tiếp tục đầu tư vào giai đoạn 2 của dự án mở rộng này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho công ty, đảm bảo danh mục đầu tư dài hạn và bền vững.

Trong giai đoạn đầu triển khai, dự án chưa giải ngân được vốn vay ngân hàng nên CII cần phải chủ động bố trí và tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ. Do đó, công ty đã ra quyết định tạm thời chưa chi trả cổ tức bằng tiền tại đợt ngày 1/1/2026 và ngày 1/4/2026 nhằm tập trung tối đa nguồn vốn để thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

CII đã thực hiện các dự án BOT, BT quan trọng ở khu vực phía Nam, như Xa lộ Hà Nội, cầu Sài Gòn 2, cầu Thủ Thiêm, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận... Ngoài ra, doanh nghiệp cũng là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản có vị trí đắc địa tại TPHCM, điển hình như Khu đô thị Thủ Thiêm.

Trong 9 tháng, CII đạt doanh thu hơn 2.141 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 241 tỷ đồng, giảm lần lượt 6% và 55% so với cùng kỳ năm trước. Công ty có nợ vay tài chính gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu, đạt 20.350 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay dài hạn chiếm 78%.