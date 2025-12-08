Mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, chi phí hơn 36.000 tỷ đồng

Sáng 8/12, tại Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp liên danh nhà đầu tư tổ chức lễ ký hợp đồng dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái đánh giá nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của đất nước trong giai đoạn tới là rất lớn nhằm tạo ra động lực, không gian mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo.

Thực tiễn đặt ra yêu cầu cần phải huy động một nguồn lực lớn hơn rất nhiều, trong đó mô hình PPP cũng như các nhà đầu tư tư nhân sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước và đó cũng chính là tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đề cao hợp tác công - tư trên tất cả các lĩnh vực.

Quang cảnh buổi lễ ký kết (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là một trong những công trình đầu tiên áp dụng quy định mới của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Nghị định số 243/2025/NĐ-CP, góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị xuống còn khoảng 10 tháng (rút ngắn 5-8 tháng so với trước đây).

Lễ ký kết này là tín hiệu tích cực cho môi trường đầu tư PPP, cụ thể hóa chủ trương thu hút nguồn lực xã hội và phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

"Trong bối cảnh kinh tế - xã hội khu vực Nam Bộ có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu vận tải ngày càng lớn, việc mở rộng tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sau hơn 15 năm khai thác là yêu cầu cấp bách nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới", Cục trưởng Bùi Quang Thái nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong quá trình chuẩn bị dự án.

Ông nhấn mạnh, đây là công trình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Do đó, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị doanh nghiệp dự án huy động đầy đủ nguồn lực, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và công tác bảo vệ môi trường.

Đồng thời ông yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường giám sát, tháo gỡ kịp thời khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo quyết định phê duyệt của Bộ Xây dựng, dự án có tổng mức đầu tư hơn 36.170 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn nguồn vốn huy động của khu vực tư nhân.

Tuyến cao tốc dài khoảng 96km, từ nút giao Chợ Đệm (TPHCM) đến đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 (Đồng Tháp).

Quy mô đầu tư gồm mở rộng lên 8-12 làn xe đối với đoạn TPHCM - Trung Lương (tốc độ thiết kế 120km/h) và hoàn chỉnh 6 làn xe đối với đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận (tốc độ thiết kế 100km/h), đồng thời xây dựng hệ thống đường gom, cầu vượt, nút giao và hạ tầng giao thông thông minh.

Dự án dự kiến hoàn thành năm 2028, tạo trục giao thông hiện đại kết nối TPHCM với Đồng bằng sông Cửu Long.