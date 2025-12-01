Sau di dời, đất vàng trụ sở Bia Hà Nội, Thuốc lá Thăng Long sẽ làm gì?

Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, Công ty Bia Việt Hà, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là những cái tên đình đám sắp phải di dời khỏi nội thành Hà Nội.

Trước đó, Hà Nội đã thông qua Nghị quyết ban hành danh mục các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô (đợt 1).

Bốn cái tên kể trên nằm trong tổng cộng 66 cơ sở thuộc diện di dời, gồm 51 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị.

Nhiều độc giả Dân trí đặt câu hỏi sau khi di dời, các cơ sở sản xuất sẽ chuyển đi đâu. Đồng thời, khu vực đất vàng của các cơ quan, doanh nghiệp để lại sẽ sử dụng cho mục đích gì, có thể xây nhà ở xã hội không.

Khu đất của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long ở địa chỉ 235 Nguyễn Trãi, diện tích hơn 64.000m2 (Ảnh: Quân Đỗ).

Theo Nghị quyết, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch để xây dựng cơ sở, trụ sở mới trong trường hợp các cơ quan, đơn vị, thuộc đối tượng phải di dời có nhu cầu.

Trong khi đó, quỹ đất sau khi di dời được giao cho UBND TP xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng đất, phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô được duyệt và các quy hoạch có liên quan.

Cụ thể, tại khu vực nội đô lịch sử, ưu tiên xây dựng không gian, công trình công cộng, tăng tỷ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch, không xây dựng nhà ở.

Tại khu vực khác ở đô thị trung tâm, ưu tiên xây dựng công trình dịch vụ, công cộng, văn hóa, thể dục thể thao, công viên cây xanh, hạ tầng thiết yếu phục vụ dân cư, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo phân loại đô thị, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn hiện hành.

Về nguyên tắc thực hiện, đối với cơ sở sản xuất công nghiệp, thành phố yêu cầu di dời toàn bộ đơn vị gây ô nhiễm, không bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc không còn phù hợp với chức năng sử dụng đất trong đô thị trung tâm.

Việc di dời phải gắn với yêu cầu đổi mới thiết bị, công nghệ và tiết kiệm năng lượng, nhằm tránh tình trạng chuyển dịch ô nhiễm từ khu vực này sang khu vực khác.