Giải cứu 3.790 căn hộ trên đất vàng Thủ Thiêm: Xin xây 45 tầng

UBND phường An Khánh (TPHCM) đang lấy ý kiến người dân để điều chỉnh quy hoạch phân khu số 1 tại dự án tái định cư Bình Khánh 38,4ha phục vụ tái định cư khu đô thị Thủ Thiêm.

Theo đó, phường An Khánh lấy ý kiến điều chỉnh theo hướng các lô đất được nâng chiều cao tối đa lên 45 tầng nổi và 3 tầng hầm. Hệ số sử dụng đất ở phần lớn tăng từ 5-6 lần lên 10 lần. Việc điều chỉnh không làm thay đổi chức năng sử dụng đất, không tăng quy mô dân số hay gây quá tải hạ tầng kỹ thuật.

Hàng nghìn căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm (Ảnh: Hải Long).

Nêu lý do cần thiết phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch, văn bản cho rằng việc giữ nguyên hiện trạng thiết kế nhà ở phục vụ mục tiêu tái định cư, giữ nguyên hiện trạng để kinh doanh theo mục tiêu nhà ở thương mại là không khả thi và không thu hút được nhà đầu tư tham gia đấu giá.

Đồng thời, theo nhận xét của các nhà đầu tư, diện tích sàn xây dựng thương mại dịch vụ 14.290m2, tương đương hệ số sử dụng đất thương mại dịch vụ 0,18 lần quá thấp, không đáp ứng được cho mục đích nhà ở thương mại với số dân theo quyết định phê duyệt quy hoạch là 15.160 người.

Trong khi đó, diện tích sàn xây dựng để xe (theo hồ sơ hoàn công là 82.901m2) gây bất cập khi phục vụ dịch vụ để xe cho cư dân và khách khi chuyển mục đích từ tái định cư sang nhà ở thương mại.

Ngoài ra, hiện trạng thiết kế của 5 lô căn hộ khoảng 25-27 tầng chưa phù hợp với quy hoạch chiều cao và số tầng đã được duyệt ở các phân khu khác và dự án lân cận. Theo đó, nhà đầu tư kiến nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch dự án trên.

Cũng theo phường An Khánh, các ô đất đã được chấp thuận làm nhà ở thương mại. Vị trí các khu đất nêu trên thuộc khu vực trung tâm TPHCM, có giá trị sử dụng đất cao. Đồng thời, việc điều chỉnh quy hoạch cũng hướng đến mục tiêu gia tăng các tiện ích xã hội như mở rộng diện tích sàn thương mại dịch vụ và bãi đỗ xe.

Do đó, nhằm thu hút, tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị tại khu vực này trước khi tiến hành các bước tiếp theo của công tác đấu giá là cần thiết, phù hợp loại hình ở thương mại, góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế thành phố.

Khu tái định cư Bình Khánh trong Khu đô thị Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015. Sau khi hoàn thành, TPHCM còn 3.790 căn để tổ chức đấu giá nhưng nhiều lần vẫn thất bại do quy mô lớn, đấu giá trọn lô. Giá khởi điểm cũng cao, dao động từ 8.800 tỷ đồng đến 9.900 tỷ đồng tùy đợt đấu giá, được xem là khá cao so với chất lượng dự án.

Gần đây, thành phố đồng ý cho chuyển đổi công năng các căn hộ này từ tái định cư sang nhà ở thương mại và có nhiều nhà đầu tư bày tỏ quan tâm.