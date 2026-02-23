Thaco xong 12 dự án vào năm 2030, có đường sắt từ Thủ Thiêm đến Long Thành?

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Thaco - cho biết Đại Quang Minh năm nay sẽ khởi công 42 dự án và kỳ vọng hoàn thành 12 dự án, ghi nhận tại thông điệp đầu năm được doanh nghiệp công bố ngày 23/2.

Doanh nghiệp nhấn mạnh trọng tâm sẽ tăng tốc thi công tuyến metro Bến Thành - Tham Lương, đồng thời khởi công tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - sân bay Long Thành với mục tiêu "khai thác đồng bộ vào năm 2030".

Động thái quyết liệt này diễn ra trong bối cảnh sân bay Long Thành cũng gấp rút hoàn thiện, đưa vào vận hành trơn tru giai đoạn 1. Sân bay Long Thành (Đồng Nai) đã đón những chuyến bay đầu tiên vào cuối năm ngoái, sau gần 5 năm thi công.

Đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được quy hoạch hơn 10 năm trước, có vai trò kết nối nội ô và ngoại ô TPHCM với Long Thành. Toàn tuyến được nghiên cứu dài khoảng 48km, gồm 42 km tuyến chính và đường dẫn depot với tổng mức đầu tư gần 3,5 tỷ USD.

Để đáp ứng tiến độ phát triển tổ hợp công nghiệp đường sắt, ông Trần Bá Dương cũng giao Đại Quang Minh sớm khởi công dự án khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí rộng 786ha tại TPHCM.

Trước đó, vào tháng 12/2025, liên danh Trường Hải - Sơn Hải được biết cũng đã kiến nghị được đầu tư hoàn chỉnh cao tốc Dầu Giây - Tân Phú ngay từ đầu thay vì phân kỳ như phương án hiện tại.

Tỷ phú Trần Bá Dương khẳng định sẽ xong đường sắt từ Thủ Thiêm tới sân bay Long Thành vào năm 2030 (Minh họa: IT).

Ngoài các dự án hạ tầng tại TPHCM, liên danh Đại Quang Minh cũng vừa khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng vốn đầu tư sơ bộ 855.000 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 11.000ha.

Ông Trần Đăng Khoa (thường được gọi là Khoa “Khàn”) bất ngờ tái xuất với vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh. Trước đó, vị trí này trong nhiều năm do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco đảm nhiệm.

Ông Trần Đăng Khoa (SN 1970) là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016. Đầu năm nay, Thaco công bố sở hữu 77,5% cổ phần Đại Quang Minh, còn ông Dương và gia đình nắm 22,5%.