Vì sao đề xuất xây tháp 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm?

Theo bản thuyết minh điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM, nhiều lô đất thuộc dự án đầu tư công trọng điểm có đề xuất điều chỉnh quy hoạch cục bộ, nâng số tầng cao.

Trong dự thảo, 9 lô đất tại Phân khu số 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm được bố trí xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (ký hiệu từ 1.K1.2.HH đến 1.K1.10.HH).

Nhiều khu vực đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ được đề xuất điều chỉnh chiều cao tối đa 40-50 tầng. Đáng chú ý, lô đất 1.K1.8.HH với diện tích khoảng 1,26ha, được đề xuất nâng chiều cao công trình từ tối đa 30 tầng lên 99 tầng, chiều cao từ 120m lên 500m, với chức năng đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ (Trung tâm Tài chính Quốc tế).

Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ảnh: Hải Long).

Lý giải về đề xuất thay đổi, văn bản nêu sau sáp nhập, yêu cầu về tổ chức không gian đô thị trung tâm TPHCM, đặc biệt là không gian dành cho các chức năng hành chính, chính trị, tài chính và công cộng cấp đô thị ngày càng trở nên cấp thiết.

Kết quả rà soát việc thực hiện Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 cho thấy hiện nay, hệ thống các công trình hành chính, chính trị và một số công trình công cộng trọng điểm vẫn đang được bố trí phân tán, chưa đáp ứng yêu cầu về quy mô, điều kiện làm việc và tính tập trung, gây khó khăn trong công tác điều hành, phối hợp liên thông giữa các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Trung ương và Thành phố về việc thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, khu vực Phân khu số 1 được xác định là không gian có vai trò đặc biệt quan trọng, nơi tập trung nhiều công trình công cộng, văn hóa, tài chính và không gian công cộng cấp đô thị.

Quá trình rà soát cho thấy, một số vị trí công trình đầu tư công, công trình công cộng và các ô phố chức năng trong khu vực Hồ trung tâm Thủ Thiêm chưa phù hợp về vị trí, mối quan hệ không gian và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, cần được nghiên cứu sắp xếp, điều chỉnh cho đồng bộ.

Trên cơ sở đó, việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 nhằm bố trí không gian phù hợp để triển khai xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính TPHCM. Đồng thời sắp xếp, điều chỉnh vị trí và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc các ô phố chức năng liên quan như Trung tâm Tài chính, các công trình công cộng cấp đô thị và hệ thống cây xanh là cần thiết và phù hợp với kết quả rà soát, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.