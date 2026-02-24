Thông tin mới về tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed liên quan đến phương án tuyến và các công trình thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đoạn đi qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, địa phương thống nhất về nguyên tắc đối với phương án hướng tuyến làm cơ sở để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tuyến, nhà ga đường sắt thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Hướng tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài trên 120km được đề xuất xây dựng (Ảnh: ĐTM).

Theo phương án được chấp thuận, đoạn tuyến qua Quảng Ninh có chiều dài khoảng 39,33km, từ Km80+895,16 (giáp ranh TP Hải Phòng) đến Km120+219,72 (khu vực ga và depot Hạ Long Xanh). Tuyến đi qua các địa bàn Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu.

Cụ thể, sau khi rời địa phận TP Hải Phòng và vượt sông Đá Vách, tuyến đi qua phường Hoàng Quế đến ga Yên Tử; tiếp đó chạy song song hành lang đường ống xăng dầu trên địa bàn Uông Bí, đến Đông Mai rồi rẽ phải, đi phía sau Khu công nghiệp Đông Mai. Tuyến tiếp tục đi về phía bắc núi Na và núi Vũ Tướng, đến cầu Sông Hốt, rẽ trái bám theo cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến nút giao Minh Khai trước khi rẽ phải vào ga Hạ Long Xanh tại phường Tuần Châu.

Khu vực dự kiến làm ga và depot Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: ĐTM).

Tỉnh Quảng Ninh cũng thống nhất hai vị trí ga trên địa bàn. Trong đó, ga Yên Tử là ga dọc đường, tại Km91+410 (phường Yên Tử), được kết nối với Quốc lộ 18 và tuyến đường ven sông. Ga và depot Hạ Long Xanh là ga đầu cuối, tại Km119+140 (phường Tuần Châu), kết nối với Quốc lộ 18 và cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Tổng diện tích sử dụng đất cho toàn bộ hạng mục tuyến, nhà ga, depot và công trình phụ trợ trên địa bàn tỉnh ước khoảng 277,5ha.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục khảo sát chi tiết nhằm hạn chế tối đa tác động đến khu dân cư, môi trường và các dự án hiện hữu; đồng thời bảo đảm tính đồng bộ với các tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng trong tương lai.

Theo thiết kế sơ bộ, toàn tuyến Hà Nội - Quảng Ninh dài khoảng 120km, quy mô đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350km/h, gồm 4 ga trên cao và 1 depot tại Hạ Long. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 150.000 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt tốc độ cao này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh xuống còn khoảng 30-45 phút, tăng cường kết nối Thủ đô với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn và tạo động lực phát triển liên vùng.