Bộ Xây dựng hoàn thành 100% nhiệm vụ Chính phủ điện tử và chuyển đổi số

Kết thúc năm 2025, Bộ Xây dựng đã xác lập cột mốc quan trọng khi hoàn thành toàn diện 100% các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số theo hệ thống theo dõi của Chính phủ.

Kết quả này là thành quả của chiến lược triển khai đồng bộ, từ việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP đến gần 40 quyết định chuyên môn nhằm cụ thể hóa hành lang pháp lý và kỹ thuật cho chuyển đổi số trong toàn ngành.

Những nỗ lực này không chỉ hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước mà còn tạo ra một nền tảng số hóa liên thông, làm tiền đề cho sự phát triển bền vững của ngành xây dựng và hạ tầng giao thông vận tải trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngày 21/12 (Ảnh: Bộ XD).

Hiệu quả từ quá trình chuyển đổi số đã tác động trực tiếp đến công tác phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Hiện nay, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng cung cấp 312 thủ tục, trong đó tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt mức 92,9%.

Đáng chú ý, Bộ đã hoàn thành 100% các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp và liên tục xếp hạng nhất trong khối các bộ, ngành về chất lượng cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Với tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến đạt trên 82% trên tổng số 120.000 hồ sơ được xử lý trong năm qua, Bộ Xây dựng đã minh chứng được tính hiệu quả và minh bạch của mô hình phục vụ dựa trên nền tảng số.

Một bước tiến bứt phá khác trong năm 2025 là việc hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung dành cho cấp tỉnh và cấp xã trên phạm vi toàn quốc. Bộ đã hoàn tất tái cấu trúc 265 quy trình nghiệp vụ, xây dựng quy trình triển khai thống nhất và kết nối thành công hệ thống của 34 tỉnh, thành phố cùng hơn 3.300 xã, phường.

Hạ tầng này đã sẵn sàng để vận hành chính thức từ ngày 1/1/2026 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, hứa hẹn sẽ xóa bỏ rào cản địa lý và tối ưu hóa thời gian xử lý hồ sơ hành chính tại cơ sở, từ đó tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn cho lĩnh vực bất động sản và xây dựng.

Về hạ tầng dữ liệu, Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thành xây dựng 10 bộ cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành then chốt, bao quát từ hoạt động xây dựng, nhà ở đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không. Các hệ thống này đều được đồng bộ hóa với Trung tâm Dữ liệu quốc gia nhằm đảm bảo tính thống nhất của hạ tầng số quốc gia.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và vận hành Trung tâm điều hành chỉ đạo (IOC) đã đánh dấu sự thay đổi căn bản từ tư duy quản trị thủ công sang điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực, tạo động lực mạnh mẽ cho các hoạt động đổi mới sáng tạo trong toàn ngành.