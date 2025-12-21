Thủ tướng bấm nút vận hành các nền tảng số quốc gia ngành xây dựng

Sáng 21/12, Bộ Xây dựng đã tổ chức lễ công bố vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng cùng các hệ thống nền tảng số trọng điểm của ngành với sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Đây là một dấu mốc quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Việc chính thức triển khai các hệ thống này trên phạm vi toàn quốc không chỉ thể hiện cam kết hành động mạnh mẽ của ngành xây dựng mà còn đánh dấu bước chuyển mình mang tính kiến tạo, thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý từ thủ công truyền thống sang điều hành dựa trên dữ liệu số minh bạch và hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo các cơ quan Trung ương nghe lãnh đạo Bộ Xây dựng giới thiệu về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Quốc gia về hoạt động xây dựng (Ảnh: Bộ Xây dựng).

Tại buổi lễ, Bộ Xây dựng đã chính thức giới thiệu hệ sinh thái dữ liệu thống nhất bao gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và 9 cơ sở dữ liệu chuyên ngành từ đăng kiểm phương tiện, hạ tầng kỹ thuật đường bộ, đường sắt, hàng không đến năng lực hành nghề và thị trường bất động sản. Đi cùng với đó là hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung và Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia, đóng vai trò nền tảng tích hợp để kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung cho các cơ quan và doanh nghiệp.

Toàn bộ các hệ thống này đã được Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp cùng các tập đoàn viễn thông như VNPT, Viettel hoàn thiện và tập huấn sử dụng, sẵn sàng đi vào vận hành chính thức từ ngày 1/1/2026 theo đúng lộ trình của Chính phủ.

Việc vận hành đồng bộ các nền tảng số này được kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc tái cấu trúc quy trình, cắt giảm đáng kể các thành phần hồ sơ phải nộp dựa trên dữ liệu đã có. Đây cũng là nền tảng để hình thành hạ tầng dữ liệu số liên thông từ Trung ương đến địa phương, hỗ trợ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách về phát triển đô thị.

Với sự hiện diện của Cổng thông tin đô thị thông minh, ngành xây dựng đang nỗ lực xây dựng một môi trường quản lý hiện đại, giảm thiểu thời gian và chi phí hành chính, đồng thời tăng cường khả năng giám sát chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước trên hành trình xây dựng kinh tế số và đô thị bền vững.