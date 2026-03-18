Từ vụ tai nạn 2 người chết: Ba nguyên tắc phải nhớ khi dừng xe trên cao tốc

Như Dân trí thông tin, trưa 14/3, xe tải do tài xế N.V.V. (31 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, tới địa phận xã Phước Hà (tỉnh Khánh Hòa) thì va chạm từ phía sau với xe con do anh P.N.A. (39 tuổi, quê Lâm Đồng) cầm lái. Vụ tai nạn khiến xe con bẹp dúm, 2 người trên xe con tử vong còn tài xế bị thương phải đi bệnh viện.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn do xe con dừng phương tiện ở làn xe chạy nhưng không đặt cảnh báo còn tài xế xe tải thiếu chú ý quan sát dẫn tới tai nạn. Vị trí xảy ra tai nạn không có làn dừng khẩn cấp.

Vụ tai nạn gây ra nhiều ý kiến tranh luận trái chiều, trong đó tập trung vào việc nếu cao tốc không có làn dừng khẩn cấp, tài xế phải dừng đỗ xe ra sao để đảm bảo quy định của pháp luật?

Thời điểm xe tải tông ô tô trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Theo Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi dừng đỗ xe phải đảm bảo 2 điều kiện, đó là có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết khi dừng đỗ xe và không được làm ảnh hưởng đến người đi bộ, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện không được dừng đỗ ở một số khu vực đặc biệt theo quy định tại Luật này như bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất; tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới hay trên lòng đường, vỉa hè trái quy định pháp luật...

Trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải đỗ xe, khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau xe để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết.

Đối với trường hợp lưu thông trên cao tốc, khoản 2 Điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định chỉ được dừng đỗ xe ở nơi quy định. Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng buộc phải dừng đỗ xe thì được dừng đỗ ở làn khẩn cấp và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp.

Nếu xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét, đồng thời nhanh chóng báo cho cơ quan CSGT thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.

Như vậy, đối với trường hợp cao tốc không có làn dừng khẩn cấp như trên cao tốc Cam Lâm - Mỹ Hảo, tài xế không được phép tự ý dừng xe trên phần đường xe chạy, trừ trường hợp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng. Nếu buộc phải dừng xe, người điều khiển phương tiện phải đảm bảo 3 thao tác an toàn gồm: (i) Bật đèn khẩn cấp; (ii) Đặt biển cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150m và (iii) Báo cho lực lượng CSGT hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.