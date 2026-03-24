Gia đình thương binh được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích

Bố mẹ ông Thái Hoàng Dương (quê Hà Tĩnh) đều là thương binh hạng 2/4, với mức suy giảm khả năng lao động lần lượt là 65% và 61%. Gia đình đang sử dụng thửa đất có diện tích hơn 830m2, trong đó có 200m2 đất ở.

Bố mẹ ông Dương băn khoăn về việc gia đình có thể chuyển đổi thêm bao nhiêu diện tích đất trồng cây lâu năm sang đất ở, đồng thời được hưởng mức miễn, giảm tiền sử dụng đất như thế nào.

Khởi công xây nhà mới cho thương binh ở Thanh Hoá (Ảnh minh hoạ: Thanh Tùng).

Liên quan đến nội dung trên, Bộ Tài chính cho biết căn cứ quy định của pháp luật về đất đai và chính sách ưu đãi người có công, chính quyền địa phương đã có quyết định cụ thể đối với trường hợp này.

Cụ thể, tại Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 25/12/2025, UBND phường cho phép ông Thái Hoàng Anh (thương binh suy giảm khả năng lao động 65%) và bà Nguyễn Thị Thanh Tứ (thương binh suy giảm 61%) được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở.

Đáng chú ý, trong hạn mức giao đất ở, gia đình được giảm 100% tiền sử dụng đất, tức được miễn toàn bộ nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích được phép chuyển đổi.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đối với thửa đất số 24, tờ bản đồ số 22 tại tổ dân phố 7 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh, trên cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép trước đó.

Quyết định của UBND phường cũng nêu rõ, sau khi xác định mức miễn, giảm, cơ quan chuyên môn sẽ chuyển thông tin sang cơ quan thuế để tính toán nghĩa vụ tài chính.

Trên cơ sở này, cơ quan thuế sẽ thông báo để người sử dụng đất thực hiện nộp các khoản tiền sử dụng đất còn lại (nếu có) cùng các loại phí, lệ phí theo quy định.