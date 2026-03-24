Học sinh lớp 8 lao xe vào người đi đường, cha mẹ có bị xử phạt?

Như Dân trí thông tin, ngày 17/3, nam sinh tên N. (Học sinh lớp 8 một trường THCS thuộc xã Hưng Đạo, Hà Nội) điều khiển xe điện lạng lách, đánh võng trên đường rồi lao sang làn đường đối diện, tông trúng chị N.T.L. (53 tuổi, ở xã Hưng Đạo).

Lãnh đạo xã Hưng Đạo cho biết sự việc khiến chị L. bị thương nhẹ, các bên đã thỏa thuận về việc bồi thường dân sự và không có ý kiến gì khác.

Tuy nhiên, dưới góc độ vi phạm hành chính, nhiều độc giả đặt ra câu hỏi về việc liệu cha mẹ học sinh có thể bị xử phạt bởi hành vi giao xe cho con là học sinh lớp 8 điều khiển hay không?

Nam sinh lạng lách, lao vào người phụ nữ ở chiều đối diện (Ảnh cắt từ clip).

Theo luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội), khoản 1 Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định "xe gắn máy" là xe có 2 hoặc 3 bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h. Nếu động cơ dẫn động là nhiệt thì dung tích không lớn hơn 50 cm3 còn nếu động cơ dẫn động là điện thì công suất không lớn hơn 4 kW. Xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Còn theo khoản 2 Điều này, xe đạp máy (gồm cả xe đạp điện) được định nghĩa là xe đạp có trợ lực từ động cơ, nguồn động lực từ động cơ bị ngắt khi người lái xe dừng đạp hoặc khi xe đạt tới tốc độ 25 km/h.

Ngoài ra, theo hướng dẫn mang tính tham khảo tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện QCVN 68:2013/BGTVT, xe đạp điện là xe đạp hai bánh, vận hành bằng động cơ điện hoặc cơ cấu đạp chân có trợ lực từ động cơ điện, có công suất động cơ lớn nhất không lớn hơn 250 W, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km/h và có khối lượng bản thân (bao gồm cả ắc quy) không lớn hơn 40 kg.

Như vậy, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, xe máy điện là phương tiện có vận tốc tối đa 50 km/h và công suất tối đa 4 kW, được xếp vào nhóm xe cơ giới (xe gắn máy) còn xe đạp điện là phương tiện có vận tốc tối đa 25 km/h, thuộc nhóm xe thô sơ.

Về độ tuổi điều khiển phương tiện, theo khoản 1, Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người từ đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy, tức bao gồm xe máy điện và xe máy có dung tích không lớn hơn 50cm3. Còn với xe đạp điện, pháp luật không có quy định giới hạn độ tuổi được điều khiển phương tiện này.

Như vậy, để xác định trách nhiệm của học sinh và cha mẹ học sinh, trước hết cần làm rõ quy chuẩn kỹ thuật để xác định phương tiện là xe máy điện hay xe đạp điện. Nếu là xe đạp điện, việc học sinh cấp 2 điều khiển phương tiện không vi phạm quy định còn nếu là xe máy điện, việc điều khiển và giao xe cho học sinh điều khiển là không đúng quy định.

Về chế tài xử phạt, khoản 10 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định cá nhân là chủ xe mô tô, xe gắn máy hoặc các loại phương tiện tương tự giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông thì có thể bị phạt tiền 8-10 triệu đồng.