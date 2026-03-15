Điểm tuần: Những hành vi phản cảm ở nơi công cộng

Cô gái bị kéo lê trên đường

Chiều 8/3, Bàn Văn Huấn (35 tuổi, quê Tuyên Quang) xảy ra mâu thuẫn với bạn gái là chị T. (24 tuổi, quê Hải Phòng) ở khu vực bến phà thuộc xã An Thành (Hải Phòng). Trong lúc xô xát, Huấn dùng tay, chân đánh vào mặt và túm áo kéo lê chị T. trong tư thế nằm ngửa trên đường thuộc khu vực bến Phà. Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can Bàn Văn Huấn về tội Gây rối trật tự công cộng.

Luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng do đây là hành vi thực hiện nơi công cộng, dưới sự chứng kiến của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự địa phương cũng như gây bức xúc trong xã hội, việc công an khởi tố Huấn về tội Gây rối trật tự công cộng là có cơ sở.

Không những vậy, đây còn là hành vi có dấu hiệu sử dụng bạo lực để tra tấn, hành hạ người khác, khiến người khác cảm thấy nhục nhã, bị xấu hổ tại nơi đông người. Do đó, hành vi này có thể bị xem xét thêm dấu hiệu hình sự về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015.

Bàn Văn Huấn kéo lê bạn gái (Ảnh cắt từ clip).

"Quái xế" thông chốt công an

Tối 7/3, Công an phường Trà Lý (tỉnh Hưng Yên) triển khai phòng ngừa, xử lý các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Khoảng 20h30 cùng ngày, một số thanh niên bị công an dựng rào chắn ngăn chặn, ra lệnh dừng xe nhưng vẫn cố tình "thông chốt", lao về phía tổ công tác và hàng rào. Lực lượng chức năng sau đó đã phối hợp vây bắt các nghi phạm.

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận việc công an bước đầu khởi tố vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ để điều tra theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015 là hoàn toàn có cơ sở.

Ngoài ra, luật sư cũng chỉ ra rằng không chỉ chống đối lực lượng chức năng, hành vi của các đối tượng còn xâm phạm nghiêm trọng tới an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, gây ra sự lo lắng, bất an cho người đi đường. Bởi vậy, cơ quan điều tra có thể đồng thời xem xét thêm dấu hiệu về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Các đối tượng lạng lách, lao xe vào rào chắn của lực lượng chức năng (Ảnh cắt từ clip).

Tài xế Range Rover chọc lốp xe SH

Tối 12/3, tài xế Đ.M.D. (34 tuổi, quê Phú Thọ) điều khiển xe Range Rover tới khu vực ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ (phường Yên Hoà, Hà Nội) thì có một xe máy dựng chắn lối đi nên không thể di chuyển. Lúc này, một thanh niên đã ra kéo đuôi xe vào trong để ô tô đi được nhưng D. vẫn xuống xe, dùng lưỡi dao bấm móng tay để chọc thủng lốp xe máy.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận vấn đề mấu chốt là giá trị tài sản bị thiệt hại. Cơ quan chức năng sẽ giám định để xác định mức độ thiệt hại về tài sản mà hành vi chọc lốp xe gây ra.

Theo hướng dẫn tại Bộ luật Dân sự 2015 và Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP, mức độ thiệt hại sẽ căn cứ chi phí sửa chữa, khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi bị tác động của xe máy. Trường hợp không thể khôi phục, mức độ thiệt hại có thể được xác định theo giá trị trường của phần tài sản hư hỏng hoặc tài sản cùng tính năng và tình trạng sử dụng.

Tài xế ô tô dùng vật nhọn chọc lốp xe (Ảnh cắt từ clip).

Giám đốc cầm gậy doạ đánh người

Tối 10/3, ông L.Đ.L. (41 tuổi, ở xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, giám đốc một công ty xây dựng) khi lái ô tô trên đường thì cho rằng bị xe máy do ông N.S.H. (45 tuổi, ở phường Thành Sen, Hà Tĩnh) điều khiển tạt đầu nên đã đuổi theo để "nói chuyện", cãi vã và dùng gậy tác động vào chân người đi xe máy. Tại cơ quan công an, ông L. thừa nhận trước thời điểm đó đã sử dụng rượu bia, thừa nhận những lời lẽ, hành động của mình là không đúng và xin lỗi, mong ông H. bỏ qua.

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận do đây là hành vi được thực hiện ở trên đường, gây ảnh hưởng tới giao thông, xâm phạm tới an ninh trật tự địa phương cũng như gây dư luận xấu trên không gian mạng cũng như các phương tiện thông tin đại chúng, lực lượng chức năng có cơ sở để xem xét dấu hiệu của hành vi Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Do đây không phải tội danh thuộc nhóm tội khởi tố theo yêu cầu của bị hại theo Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 nên việc các bên có xin lỗi và bỏ qua cho nhau hay không sẽ không phải yếu tố ảnh hưởng tới việc truy cứu trách nhiệm hình sự (nếu có).

Ông L. cầm gậy tác động vào chân của người đi đường (Ảnh cắt từ clip).

TikToker nghi tiêu 95 triệu đồng từ thẻ nhặt được

Ngày 5/3, mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một cô gái về việc làm rơi thẻ tín dụng ở Trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội). Sau đó, một cô gái đã nhặt được chiếc thẻ và bị nghi sử dụng để mua các sản phẩm công nghệ với tổng số tiền giao dịch lên tới 95 triệu đồng. Lãnh đạo phường Tây Hồ cho biết đã nắm được thông tin và đang giao công an xác minh, giải quyết vụ việc.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận việc nhặt được và sử dụng thẻ tín dụng của người khác để tiêu xài là hành vi có dấu hiệu của tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.

Mức phạt cơ bản đối với tội danh này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết định khung như phạm tội 2 lần trở lên, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng hay gây thiệt hại từ 50 triệu đến dưới 300 triệu đồng, khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tù 2-7 năm.

Bài đăng của chủ thẻ trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Bị trộm xe, chủ xe ở TPHCM còn nhận phạt nguội vì kẻ gian chạy quá tốc độ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh N.D.H. (phường Phước Long, TPHCM) cho biết bất ngờ nhận thông báo vi phạm từ Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT Công an TPHCM trên ứng dụng VNeID về việc chiếc xe máy Yamaha Luvias, tài sản của anh bị mất trộm cách đây 7 năm, liên quan đến lỗi vi phạm chạy quá tốc độ quy định.

Vi phạm được xác định xảy ra vào ngày 16/1. Trong thông báo, cơ quan chức năng yêu cầu anh H. đến làm việc tại xã Hóc Môn (TPHCM) vào đầu tháng 2 để giải quyết. Tuy nhiên, do bận công việc, đến nay anh vẫn chưa thể sắp xếp thời gian đến làm việc.

Theo "khổ chủ", chiếc xe bị mất trộm vào năm 2019. Khi bị mất xe, anh đã trình báo và công an có xuống kiểm tra hiện trường, ghi nhận vụ việc nhưng không lập biên bản. Anh H. đã phản ánh lên ứng dụng VNeTraffic để phối hợp các cơ quan chức năng xác minh và giải quyết vụ việc.