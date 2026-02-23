Hóa đơn gửi ô tô 6 ngày trong bệnh viện hơn 2,7 triệu gây tranh cãi

Những ngày đầu năm mới, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một hóa đơn gửi ô tô tại bệnh viện ở Hà Nội với tổng số tiền hơn 2,7 triệu đồng cho 6 ngày trông giữ xe.

Cụ thể, tài khoản có nickname N.C.V đăng tải dòng trạng thái: "Tiền gửi xe 6 ngày của bạn là 2.724.495 đồng", kèm theo hình ảnh hóa đơn thanh toán.

Chỉ sau hơn một ngày đăng tải, bài viết thu hút gần 10.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Chị Vân bất ngờ "nổi tiếng" khi chia sẻ hình ảnh hóa đơn gửi xe ô tô 6 ngày trong bệnh viện ở Hà Nội (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, khá sốc với mức phí gửi xe này. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng giá gửi xe này phù hợp bởi đây là bệnh viện chứ không phải bãi trông giữ xe thông thường. Một số bình luận cho rằng đơn vị trông giữ xe thực hiện đúng theo quyết định của UBND TP Hà Nội, nội dung này cũng được thể hiện ở cuối tờ hóa đơn.

Đáng chú ý, không ít người đi xa khỏi câu chuyện hóa đơn, chuyển sang chỉ trích cá nhân chủ bài đăng, với ý rằng "đi xe ô tô thì phải chấp nhận", "nếu muốn tiết kiệm có thể gửi xe ở khu vực ngoài bệnh viện với giá rẻ hơn".

Trước làn sóng tranh luận, chủ nhân bài viết đã lên tiếng đính chính. Người phụ nữ cho biết mục đích chia sẻ bài viết lên trang cá nhân chỉ để "cho vui, lấy tương tác", không hề có ý kêu ca hay than phiền về số tiền phải trả.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Ngô Cẩm Vân (quê Phú Thọ), xác nhận mình là người đăng tải hình ảnh hóa đơn gửi xe.

Theo lời người phụ nữ, chiều 28 Tết, vợ chồng chị đưa con xuống bệnh viện Nhi Trung ương khám và điều trị. Khi đến viện, gia đình tập trung làm thủ tục nhập viện cho con nên không để ý đến giá gửi xe.

Sau đó, do phải ở lại viện chăm con trong nhiều ngày, chiếc xe được gửi liên tục trong 6 ngày Tết. Đến khi chồng chị có việc phải về nhà và xuống lấy xe thanh toán, gia đình mới biết tổng số tiền gửi xe là hơn 2,7 triệu đồng.

"Nhân lúc cao hứng khi phải ăn Tết trong viện, tôi đem tấm phiếu đăng lên mạng cho vui cửa vui nhà, không ngờ mình lại vô tình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện dở khóc dở cười này", chị Vân kể.

Chủ nhân bài đăng cho biết bản thân không băn khoăn hay phẫn nộ về số tiền phải trả, thậm chí cảm thấy bình thường và nhẹ nhõm. Điều khiến chị bất ngờ là nhiều người "xót tiền thay", "phẫn nộ thay", thậm chí để lại những bình luận "kém duyên".

"Đầu năm ai cũng mong nhận được lời hay ý đẹp. Tôi chia sẻ câu chuyện lên mạng với tâm trạng rất vui vẻ nhưng gặp phải mấy bình luận kém duyên. Thậm chí có người nói tôi khôn lỏi, bỏ xe gửi bệnh viện đi ăn chơi mấy ngày Tết", chị nói.

Tuy nhiên, người phụ nữ cũng nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực. Chị Vân cho biết, việc bất ngờ nổi tiếng đã tác động đến cuộc sống và công việc của chị, nhưng theo chiều hướng tích cực. Chị chia sẻ, nhờ lượng tương tác lớn, nhiều khách hàng mới đã biết đến sản phẩm của chị và ủng hộ nhiều hơn.

"Thay vì ngồi buồn hay nghĩ ngợi, tôi tận dụng lúc mọi người đang chú ý để thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc. Càng bị soi, mình càng phải rạng rỡ", người phụ nữ đúc kết.