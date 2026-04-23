Vụ đi làm ăn xa bị người khác chiếm nhà: Người bị tố cáo nói gì?

Người bị tố cáo nói là chủ hợp pháp của ngôi nhà

Thông tin với báo chí, bà L.T.N. (trú tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) cho rằng mình không chiếm dụng ngôi nhà số 118 đường Bà Triệu. Bà cho biết đây là tài sản mà mình nhận chuyển nhượng hợp pháp từ vợ chồng bà H. rồi bỏ tiền ra xây nhà mới.

Sau đó, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi cũ khởi kiện, yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa bà và vợ chồng bà H.. Tòa án đã xét xử và chấp nhận yêu cầu này.

Ông Nguyễn Nhất Duy tố cáo bà N. chiếm dụng căn nhà số 118 đường Bà Triệu (ô tô đậu trước cửa) từ tháng 10/2025 đến nay (Ảnh: Quốc Triều).

Tuy nhiên, bà N. không đồng tình với phán quyết của tòa án. Bà cho rằng không biết ngôi nhà thuộc trường hợp phải kê biên để thi hành án do chủ cũ có khoản nợ lớn. Việc bà nhận chuyển nhượng có giấy tờ hợp pháp. Ngoài ra, việc đưa tài sản là nhà và đất ra đấu giá là không hợp lý bởi bản án chỉ tuyên giao dịch chuyển nhượng vô hiệu, không đề cập đến căn nhà hai tầng bà đã xây dựng.

Liên quan đến nội dung này, ông Phạm Huy Ân, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết việc kê biên tài sản dựa trên bản kê khai của vợ chồng bà H.. Theo bản kê, trên thửa đất này có một ngôi nhà cấp 4 cũ và một ngôi nhà 2 tầng.

“Chủ cũ đã kê khai rõ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với thông tin này. Cơ quan thi hành án dân sự dựa vào bản kê khai để quyết định kê biên, đưa tài sản ra đấu giá”, ông Ân nói.

Hình ảnh do ông Nguyễn Nhất Duy cung cấp cho thấy nhóm người phá khóa cổng ngôi nhà số 118 đường Bà Triệu (Ảnh: Nhất Duy).

Cũng theo ông Ân, trong quá trình xử lý vụ việc, chấp hành viên đã hướng dẫn cho bà N. khởi kiện nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, bà N. không thực hiện khiến bản thân bị thiệt thòi.

Được hướng dẫn khởi kiện nhưng rút đơn

Là người trực tiếp giải quyết vụ việc, ông Nguyễn Thế Nhân, chấp hành viên Phòng thi hành án dân sự khu vực 1, cho biết việc bà N. nói căn nhà 2 tầng do mình xây là không hợp lý. Ngôi nhà đã được cấp phép xây dựng trước khi bà N. nhận chuyển nhượng từ vợ chồng bà H. rất lâu.

“Giấy phép xây dựng ngôi nhà 2 tầng được cấp từ năm 1996, trong khi bà N. mới nhận chuyển nhượng nhà đất cách đây mấy năm”, ông Nhân thông tin.

Theo ông Nhân, cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục để đưa nhà đất tại số 118 đường Bà Triệu ra đấu giá. Tuy nhiên, chấp hành viên cũng hướng dẫn bà N. khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi liên quan trong vụ việc. Trên cơ sở đó, người này đã nộp đơn đến tòa án.

Ngôi nhà đã được bán thông qua đấu giá nhưng bà N. phá khóa cửa vào ở từ tháng 10/2025 đến nay (Ảnh: Quốc Triều).

Trong đơn, bà N. yêu cầu giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng giữa mình vợ chồng bà H., buộc vợ chồng người này phải trả lại tiền mua đất và bồi thường thiệt hại phát sinh. Bà N. cũng yêu cầu các cá nhân liên quan hoàn trả số tiền mình đã bỏ ra xây nhà.

Tòa án đã thụ lý, ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để phong tỏa tài sản chủ cũ của căn nhà số 118 nhằm xử lý vụ việc thì bà N. bất ngờ rút đơn.

“Chúng tôi đã giải thích rõ là bà N. cần khởi kiện yêu cầu vợ chồng bà H. đền bù thiệt hại. Thế nhưng khi tòa sắp xét xử thì người này lại rút đơn để đi khiếu kiện đòi cả đất và nhà, trong khi tòa án đã tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu”, ông Ân thông tin.

Sau khi khiếu kiện để đòi tài sản không thành, tháng 10/2025, bà N. phá khóa cửa ngôi nhà để ở từ đó đến nay. Trong khi đó, ngôi nhà đã được bán cho ông Nguyễn Nhất Duy thông qua đấu giá.

Ông Nhân cho biết thêm hiện có nhiều cơ quan đã yêu cầu Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cung cấp hồ sơ để kiểm tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ việc.

Như Dân trí phản ánh, ông Nguyễn Nhất Duy (46 tuổi, phường Nghĩa Lộ) cho biết suốt 7 tháng qua ông đã gửi đơn kiến nghị, kêu cứu để đòi lại căn nhà nằm trên đường Bà Triệu (phường Nghĩa Lộ) bị người khác chiếm dụng trái phép.

Căn nhà này trước đó thuộc sở hữu của ông T.V.H. và bà P.T.H.. Hai người ly hôn nhưng có một khoản nợ nên ngôi nhà bị kê biên để đảm bảo thi hành nghĩa vụ dân sự. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện ngôi nhà đã được vợ chồng bà H. chuyển nhượng cho bà L.T.N. (trú tại phường Nghĩa Lộ).

Chấp hành viên thi hành án dân sự đã khởi kiện và tòa án các cấp tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Tháng 3/2024, ngôi nhà được đưa ra đấu giá. Ông Nguyễn Nhất Duy tham gia và trúng đấu giá với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Sau khi được bàn giao nhà, ông Duy bỏ ra hơn 200 triệu đồng để sửa sang, mua sắm đồ đạc và dọn về ở. Tháng 7/2025, ông Duy đi làm ở tỉnh Đắk Lắk. Vài ngày sau, ông phát hiện một nhóm người (trong đó có bà N.) đến phá khóa cổng để vào khu vực sân.

Đến tháng 10/2025, những người này tiếp tục phá khóa cửa chính rồi ngang nhiên chiếm dụng căn nhà để ở từ đó đến nay.