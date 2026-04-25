Nhân viên đường sắt đá người tông gãy gác chắn: Không phải hành hung vô cớ

Liên quan đến sự việc một người đàn ông đi xe máy tông gãy gác chắn nên được “tặng” một cú đá, nhiều bạn đọc Dân trí bày tỏ sự cảm thông với hành động của nhân viên đường sắt. Theo bạn đọc Nguyen Quy, có rất nhiều vụ tai nạn đường sắt thương tâm mà nguyên nhân từ sự thiếu ý thức của một số người khi cố tình vượt rào chắn.

“Nhân viên đường sắt họ rất bực khi nhiều người dân coi thường tính mạng, rào chắn đã hạ xuống rồi vẫn còn cố tình đi, nếu xảy ra tai nạn họ cũng rất áy náy”, bạn đọc Nguyen Quy bày tỏ.

Hình ảnh người đàn ông đi xe máy tông gãy gác chắn đường sắt (Ảnh cắt từ clip).

Cùng quan điểm đó, bạn đọc Lê Văn Liêm bày tỏ sự ủng hộ với hành động của nhân viên đường sắt. Chính hành động này đã giúp người gây tai nạn bảo toàn được tính mạng. “Nếu để mặc kệ thì ông xe máy đi ẩu kia khó có "cơ hội" lần 2”, bạn đọc Lê Văn Liêm nhấn mạnh.

Nhiều bạn đọc cũng bày tỏ, hành động của nhân viên đường sắt không phải là hành hung người khác vô cớ. Vì quá bực tức trước sự coi thường tính mạng của người đàn ông đi xe máy mà nhân viên đường sắt mới có hành động như vậy. Cú đá này sẽ giúp người đàn ông “tỉnh ngộ” và giữ được an toàn tính mạng.

“Cú đá đó nhằm bảo vệ tính mạng cho nạn nhân chứ đâu phải hành hung vô cớ”, bạn đọc Sang Nguyen nêu quan điểm.

Một số ý kiến của bạn đọc cũng đề nghị cơ quan công an điều tra và phạt thật nặng đối với người điều khiển xe máy. Hành vi này của người đàn ông đi xe máy không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mình mà còn uy hiếp sự an toàn của đoàn tàu với hàng trăm hành khách.

Điểm giao cắt giữa đường sắt với tỉnh lộ 623C, nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Quốc Triều).

"Phải có hình phạt xứng đáng với người đi xe máy đã vượt đèn đỏ làm gãy gác chắn”, bạn đọc hung nguyen quoc đề nghị.

Liên quan đến sự việc này, anh Lê Bảo (SN 1986, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, mình là nhân viên đường sắt có hành động như trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo anh Bảo, người đàn ông đi xe máy tông gãy gác chắn, cả người và xe nằm cách đường ray chỉ khoảng 20cm. Anh và đồng nghiệp lao đến hỗ trợ người này kéo chiếc xe ra ngoài sau đó xử lý đoạn gác chắn bị gãy để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu.

Dù đã được yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm nhưng người đàn ông vẫn loay hoay gần đường ray. Sau đó, người này có ý định dựng xe để chạy tiếp. Thấy vậy, anh Bảo hoảng hốt la lớn rồi lao đến đẩy người đàn ông ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời “tặng” thêm một cú đá.

“Người này say xỉn, biểu hiện “quáng gà” nên có ý định dựng xe lên chạy tiếp. Lúc này xe vẫn còn nổ máy, tôi sợ anh ta sẽ gây tai nạn nên đã làm vậy”, anh Bảo chia sẻ.

Như Dân trí phản ánh, ông L.Q.T. đã điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 623C rồi tông gác chắn gãy đôi. Hai nhân viên đường sắt vội vã hỗ trợ người gặp nạn, dọn dẹp chướng ngại vật để đảm bảo cho tàu đi qua an toàn. Tuy nhiên người đàn ông vẫn không bước ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thấy vậy một nhân viên đường sắt la lớn rồi đá vào người đàn ông để yêu cầu rời đi.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đến hiện trường xử lý vụ việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với ông T. cho thấy người này vi phạm ở mức 1,111mg/l khí thở.