Nhờ bạn gái của em trai đứng tên và cho ở nhờ, người phụ nữ suýt mất nhà

Một tình huống pháp lý thực tế vừa được luật sư Nguyễn Thụy Bảo Ân, Phó giám đốc Công ty luật TNHH MTV Hà và Cộng sự (Đoàn luật sư TPHCM), chia sẻ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Do chồng không thích ở chung cư trong khi bản thân lại có nhu cầu, bà A. (TPHCM) tìm mua một căn hộ nhưng giấu chồng. Để tránh bị phát hiện, bà nhờ B. - người yêu của em trai - đứng tên căn hộ. B. khi đó không có chỗ ở nên được bà A. tạo điều kiện cho ở tạm.

Trong quá trình mua bán, bà A. giữ đầy đủ chứng từ thể hiện việc giao dịch và thanh toán cho chủ nhà. Đồng thời, sau khi hoàn tất, bà yêu cầu B. lập giấy ủy quyền toàn phần đối với căn hộ cho mình.

Một thời gian sau, khi con trai chuẩn bị lập gia đình, bà A. yêu cầu B. bàn giao lại nhà. Ban đầu, B. đồng ý và hứa sẽ trả trong 1-2 tháng. Tuy nhiên quá thời hạn, B. không trả nhà, thậm chí còn khởi kiện bà A., yêu cầu hủy giấy chứng nhận, hủy hợp đồng chuyển nhượng và các quyền liên quan với lý do căn hộ thuộc sở hữu của mình.

Do không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh việc mua nhà, B. thua kiện. Cả tòa án sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên căn hộ chung cư thuộc về bà A.

Sau khi có bản án, đáng lẽ bà A. phải làm thủ tục thi hành án để cưỡng chế, yêu cầu người đang chiếm giữ phải rời đi. Tuy nhiên, vì cả nể, bà A. chỉ dán thông báo trước cửa, yêu cầu B. tự bàn giao nhà.

Sau 1-2 tháng không có phản hồi, bà A. quay lại căn hộ thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Hàng xóm đề nghị bà xử lý tình trạng ô nhiễm này. Lúc này, ổ khóa đã bị tháo, cửa không còn khóa. Hỏi ban quản lý, bà được nói có thể mở cửa nhưng họ không tham gia cùng.

Khi bước vào, người phụ nữ chứng kiến cảnh tượng kinh hãi, căn nhà toàn rác thải, đồ ăn hư hỏng, quần áo chưa giặt vứt ngổn ngang. Sau đó, bà A. tự dọn dẹp, xử lý đồ trong nhà mà không có cơ quan chức năng giám sát.

3 tháng sau, B. gửi đơn tố cáo bà A. và con trai về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác theo Điều 158 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Bảo Ân, dù bản án xác định căn hộ thuộc sở hữu của bà A., nhưng phần không gian bên trong chưa được bàn giao nên vẫn do B. quản lý. Các tài sản như đồ dùng, quần áo vẫn thuộc quyền sở hữu của B.

"Do đó, việc bà A. tự ý vào nhà, di chuyển hoặc xử lý tài sản khi không có sự giám sát, chứng kiến của cơ quan thi hành án là không đúng quy trình. Chính sai sót này khiến người phụ nữ bị cơ quan công an điều tra về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Với tội danh này người vi phạm có thể đối diện mức xử phạt từ cải tạo không giam giữ đến phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm", luật sư chia sẻ.

Qua vụ việc, luật sư khuyến cáo người dân không nên nhờ người khác đứng tên tài sản để tránh rủi ro pháp lý. Trường hợp buộc phải nhờ đứng tên, cần thiết lập hệ thống chứng từ đầy đủ, rõ ràng.

Đặc biệt, quá trình xử lý lấy lại nhà, đất sau tranh chấp, chủ sở hữu cần thông qua cơ quan thi hành án theo đúng trình tự, thủ tục, không tự ý xử lý theo cách riêng. Bởi ranh giới giữa hành vi đúng pháp luật và vi phạm pháp luật trong nhiều trường hợp rất mong manh.

"Sau khi nghe câu chuyện, nhiều người tỏ ra bất ngờ. Tuy nhiên, dù là tài sản đó là của mình, nhưng vẫn phải xử lý đúng quy định. Khi có vướng mắc hoặc chưa rõ vấn đề, người dân nên tìm đến chuyên gia pháp lý để được tư vấn trước khi thực hiện", luật sư chia sẻ.