Ngậm ngùi trả gần 2 tỷ để chuộc nhà sau khi vay... 100 triệu đồng

Gặp khó khăn về kinh tế, vợ chồng bà Bắc (ở Hà Nội) buộc phải tìm đến một giải pháp rủi ro là vay 100 triệu đồng từ một doanh nghiệp thông qua sự giới thiệu của người quen ngoài xã hội là ông An. Đổi lại, họ phải ủy quyền cho người này được quyền định đoạt tài sản, đồng thời thế chấp tài sản là chính ngôi nhà của gia đình nhằm bảo đảm cho khoản vay của doanh nghiệp tại ngân hàng.

Toàn bộ quá trình giao kết hợp đồng diễn ra dưới sự “dàn xếp” của ông An. Dù đặt bút ký, vợ chồng bà Bắc gần như không được tiếp cận đầy đủ thông tin, từ nội dung hợp đồng cho đến giá trị thực của khoản vay mà căn nhà của họ bị đem ra thế chấp. Điều duy nhất họ được hứa hẹn là sau khi khoản vay được phê duyệt, họ sẽ nhận được 100 triệu đồng.

Thỏa thuận vay mượn có thời hạn một năm cùng điều khoản về lãi suất và phạt vi phạm. Khi trả xong nợ, ông An có trách nhiệm làm thủ tục giải chấp tài sản tại ngân hàng và trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) cho gia đình.

Những trường hợp mất nhà sau khi ủy quyền cho người khác thực hiện các khoản vay tại ngân hàng hiện không phải điều hiếm (Ảnh minh họa: AI).

Thế nhưng, khi khoản nợ đã được thanh toán đầy đủ, ông An cùng doanh nghiệp liên quan lại liên tục trì hoãn nghĩa vụ, đưa ra nhiều lý do để kéo dài thời gian. Sau nhiều lần thương lượng bất thành, đại diện doanh nghiệp thậm chí bỏ trốn khỏi địa phương, còn ông An vướng vòng lao lý trong một vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

Không còn lựa chọn nào khác, gia đình bà Bắc buộc phải khởi kiện ra Tòa án, yêu cầu tuyên hủy các hợp đồng đã ký và buộc hoàn trả lại Sổ đỏ. Tuy nhiên, khi Đơn khởi kiện còn đang được Tòa án xem xét, một thông báo từ ngân hàng khiến họ choáng váng. Khi đó, họ mới ngỡ ngàng nhận ra căn nhà của gia đình đã bị thế chấp cho khoản vay lên tới... 1,2 tỷ đồng. Tính đến thời điểm đó, tổng dư nợ đã là 1,6 tỷ đồng.

Tình hình càng trở nên ngặt nghèo và bế tắc khi tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của gia đình. Và nếu tiếp tục thua tại phiên tòa phúc thẩm, nguy cơ mất nhà sẽ hiện ra trước mắt nếu ngân hàng thực hiện các biện pháp tố tụng và tiến hành các thủ tục pháp lý để xử lý tài sản thế chấp.

Trong bối cảnh sức khỏe bà Bắc ngày một suy yếu, nhu cầu về một chốn an cư ổn định, an hưởng tuổi già trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, gia đình buộc phải ngậm ngùi đàm phán, chấp nhận chi ra tổng số tiền cuối cùng là hơn 1,8 tỷ đồng để thỏa thuận trước với ngân hàng về việc giải chấp tài sản.

Vụ việc tạm thời khép lại, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Mọi sự bất cẩn, thiếu thận trọng đều có thể đẩy cả gia đình vào những rủi ro pháp lý không đáng có. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai khi tham gia các giao dịch, khi sự chủ quan, thiếu hiểu biết có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

*Tên nhân vật đã được thay đổi*