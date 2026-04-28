Bị người khác bán mất đất sau khi vay 900 triệu đồng

Thiếu vốn kinh doanh, vợ chồng ông Đức và bà Pháp thỏa thuận về việc vay mượn của ông Mỹ số tiền 900 triệu đồng trong thời hạn 12 tháng, lãi suất 1,5%/tháng. Trong thời hạn vay mượn, nếu vợ chồng ông Đức không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả lãi thì ông Mỹ có quyền bán tài sản để thu hồi vốn.

Ngoài ra, vợ chồng ông Đức còn phải ký một hợp đồng ủy quyền cho ông Mỹ, thế chấp tài sản là mảnh đất đứng tên mình để làm tin. Đổi lại, ông Mỹ cam kết sẽ không bán tài sản nếu vợ chồng ông Đức tuân thủ nghĩa vụ, được ghi nhận tại văn bản thỏa thuận có chữ ký các bên.

Vay 900 triệu đồng, người đàn ông ngỡ ngàng vì sau 3 tháng, tài sản là mảnh đất của mình đã bị người khác bán mất (Ảnh minh họa: AI).

Tới hạn trả lãi hàng tháng, vợ chồng ông Đức không thể liên lạc để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Qua tìm hiểu, họ mới tá hỏa khi phát hiện chỉ 3 tháng sau thời điểm ký hợp đồng, mảnh đất đã bị ông Mỹ bán cho một người khác và sau đó tiếp tục được sang tên dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng.

Bức xúc trước hành vi vi phạm nghiêm trọng của ông Mỹ, vợ chồng ông Đức đã khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết, tuyên hủy toàn bộ các Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được các bên ký kết, hủy cập nhật biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) và công nhận chủ quyền đối với vợ chồng ông Đức trên mảnh đất nêu trên.

Tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Hội đồng xét xử đánh giá Hợp đồng ủy quyền giữa vợ chồng ông Đức, bà Pháp với ông Mỹ bản chất không phải để ông Mỹ thực hiện các quyền định đoạt đối với thửa đất nêu trên mà chỉ là biện pháp bảo đảm cho giao dịch vay mượn số tiền 900 triệu đồng. Bởi vậy, đây là hợp đồng giả tạo nhằm che giấu quan hệ vay tiền và cần phải xác định là hợp đồng vô hiệu.

Do đây là hợp đồng vô hiệu, các giao dịch chuyển nhượng tiếp theo với căn cứ là hợp đồng ủy quyền này đều bị coi là vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật.

Bởi vậy, Hội đồng xét xử 2 cấp đều tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Đức, tuyên hủy các hợp đồng đã giao kết, buộc văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương hủy các cập nhật biến động giao dịch trên sổ đỏ và buộc người đang nắm giữ sổ đỏ trả lại sổ cho vợ chồng ông Đức.

Vụ án là bài học pháp lý sâu sắc không chỉ với đương sự mà còn với tất cả cá nhân khi ký hợp đồng ủy quyền liên quan tới việc vay vốn và thế chấp tài sản. Mọi sự chủ quan, sơ suất về pháp lý đều có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về tài sản cho bản thân và gia đình.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi*