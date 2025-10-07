Vụ “tuýt còi” xây nhà rông dưới chân núi lửa: Tỉnh yêu cầu tháo dỡ

Ngày 7/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tuấn Anh về việc thống nhất dừng triển khai dự án, tháo dỡ công trình nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh, khẩn trương tháo dỡ, bàn giao mặt bằng để phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ hoa Dã Quỳ và núi lửa Chư Đăng Ya năm 2025.

Nhà rông làng Ia Gri xây dựng dang dở, vật liệu để ngổn ngang, phơi nắng mưa suốt nhiều tháng (Ảnh: Chí Anh).

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai, việc tháo dỡ phải hoàn thành trước ngày 15/10.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phối hợp Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND xã Biển Hồ, tham mưu UBND tỉnh chuyển toàn bộ nguồn vốn của dự án để thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật.

Như Dân trí thông tin, dự án Hỗ trợ xây dựng đầu tư điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri, thuộc xã Biển Hồ (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh cũ), tỉnh Gia Lai, được đầu tư 9,4 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo dừng triển khai dự án công trình nhà rông tại làng Ia Gri (Ảnh: Chí Anh).

Theo văn bản của UBND tỉnh Gia Lai, dự án có nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ. Việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống, văn hóa của người dân tộc J’rai; nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, gây dư luận không tốt.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11. Tuy nhiên, từ giữa tháng 7, khi xây dựng khoảng 40% khối lượng, giá trị giải ngân đạt 4,6 tỷ đồng, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu dừng thực hiện.