Dừng xây dựng nhà rông hơn 9 tỷ đồng dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya

Ngày 28/8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành văn bản thống nhất dừng thực hiện dự án xây dựng nhà rông làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, xã Biển Hồ.

Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu tại làng Ia Gri, thuộc xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh cũ) bị yêu cầu dừng thực hiện vì lý do vị trí xây dựng công trình thuộc quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai.

Công trình xây dựng nhà rông dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya bị tạm dừng vì bê tông hóa, nguy cơ phá vỡ cảnh quan (Ảnh: Chí Anh).

Năm 2013, quy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quy hoạch tỉnh Gia Lai.

Sở Xây dựng Gia Lai đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu, đề xuất lập đồ án quy hoạch tại khu vực này theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai.

Để đảm bảo các hạng mục công trình phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh, giữ hài hòa cảnh quan của núi lửa Chư Đăng Ya, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tham mưu, đề xuất việc dừng triển khai dự án.

Công trình đạt tiến độ 40% và giải ngân được 4,6 tỷ đồng.

Theo văn bản của UBND tỉnh Gia Lai, việc phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà thầu thi công khi dừng dự án. UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra các hạng mục của dự án để đề xuất thực hiện các thủ tục dừng dự án theo quy định.

Như báo Dân trí thông tin, dự án Hỗ trợ xây dựng đầu tư điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri, thuộc xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh cũ) được đầu tư 9,4 tỷ đồng.

Nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (cũ) làm chủ đầu tư.

Theo văn bản của UBND tỉnh Gia Lai, dự án có nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ. Việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống, văn hóa của người dân tộc J’rai; nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, gây dư luận không tốt.