Vụ “tuýt còi” xây nhà rông dưới chân núi lửa: Chưa có hướng xử lý

Ngày 25/9, UBND xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cho biết dự án xây dựng nhà rông làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, xã Biển Hồ, đã dừng thi công nhưng chủ đầu tư vẫn chưa tháo dỡ, trả lại hiện trạng.

Theo ghi nhận của phóng viên, đầu tháng 7, dự án trên xây dựng tiến độ đạt khoảng 40% khối lượng thì dừng thi công theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc bê tông hóa nguy cơ làm phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya (Ảnh: Chí Anh).

Sau nhiều tháng dừng thi công, nhiều hạng mục trong công trình nằm ngổn ngang giữa sân nhà văn hóa thuộc làng Ia Gri, xã Biển Hồ. Vật liệu xây dựng, sắt, thép phục vụ công trình bị phơi nắng mưa suốt nhiều tháng.

Ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, cho biết đại diện sở, ngành, xã Biển Hồ và xã Chư Păh đã họp và thống nhất việc tháo dỡ các hạng mục công trình trước ngày 20/9.

Theo ông Sang, ngày 23/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, đi khảo sát địa điểm tổ chức lễ hội "Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2025" rất bất ngờ khi các hạng mục công trình vẫn chưa được tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng để tổ chức sự kiện trong tháng 11.

"Xã mong muốn cơ quan chức năng sớm có hướng xử lý công trình đang xây dựng dang dở này. Tránh việc mất thẩm mỹ cho làng du lịch Ia Gri và vật liệu xây dựng phơi nắng mưa sẽ hư hỏng", ông Sang nói.

Nhiều hạng mục tại dự án xây dựng nhà rông làng Ia Gri xây dựng dang dở, vật liệu để ngổn ngang, phơi nắng mưa suốt nhiều tháng (Ảnh: Chí Anh).

Đại diện Ban quản lý xây dựng khu vực Chư Păh (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (cũ), chủ đầu tư dự án) cho biết các bên đã họp thống nhất việc tháo dỡ nhưng chưa có chỉ đạo chính thức từ UBND tỉnh Gia Lai nên công trình vẫn dừng thi công, giữ nguyên hiện trạng.

Theo Đại diện Ban quản lý xây dựng khu vực Chư Păh, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, đã giao công trình này cho Biển Hồ quản lý xã cần có văn bản đề xuất hướng khắc phục.

“Đây là công trình từ vốn ngân sách nên cơ quan chức năng cần có chỉ đạo để nghiệm thu, quyết toán khối lượng đã thực hiện, sau đó mới thực hiện tháo dỡ, trả lại hiện trạng”, đại diện Ban quản lý xây dựng khu vực Chư Păh cho hay.

Như Dân trí thông tin, dự án Hỗ trợ xây dựng đầu tư điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri, thuộc xã Biển Hồ (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh cũ), tỉnh Gia Lai, được đầu tư 9,4 tỷ đồng.

Theo văn bản của UBND tỉnh Gia Lai, dự án có nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ. Việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống, văn hóa của người dân tộc J’rai; nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, gây dư luận không tốt.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11. Tuy nhiên, từ giữa tháng 7, khi xây dựng khoảng 40% khối lượng, giá trị giải ngân đạt 4,6 tỷ đồng thì UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu dừng thực hiện.