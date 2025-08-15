“Tuýt còi” xây nhà rông hơn 9 tỷ đồng dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya

Dự án Hỗ trợ xây dựng đầu tư điểm đến du lịch tiêu biểu làng Gri, thuộc xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh cũ) được đầu tư 9,4 tỷ đồng.

Nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (cũ) làm chủ đầu tư.

Công trình xây dựng nhà rông dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya bị tạm dừng vì bê tông hóa, nguy cơ phá vỡ cảnh quan (Ảnh: Chí Anh).

Dự án gồm hạng mục chính là xây dựng 2 nhà trưng bày theo kiến trúc nhà rông, sử dụng bê tông cốt thép, sàn lát gạch granite, nền xi măng. Các hạng mục phụ bao gồm khu phục dựng cảnh quan, nhà vệ sinh, đài nước, cổng, hàng rào…

Dự án thực hiện từ tháng 4/2024 và hạn bàn giao vào tháng 11/2025. Đến nay, công trình đạt 40% khối lượng so với hợp đồng, đã giải ngân 4,6 tỷ đồng.

Trong tháng 7, đại diện UBND tỉnh Gia Lai cùng các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã đến kiểm tra thực tế việc xây dựng nhà rông tại làng Ia Gri.

Sau khi kiểm tra, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu công trình phải xây dựng đảm bảo yếu tố gìn giữ kiến trúc nguyên bản, sử dụng vật liệu truyền thống, tránh bê tông hóa, hình thức gây phản cảm, làm mai một giá trị văn hóa nguyên gốc.

Theo văn bản của UBND tỉnh Gia Lai, dự án có nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ. Việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống, văn hóa của người dân tộc J’rai; nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, gây dư luận không tốt.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tạm dừng xây dựng công trình và chỉ đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với các sở, ngành rà soát lại toàn bộ việc xây dựng các hạng mục nhà rông tại làng Ia Gri.

Đại diện Ban quản lý xây dựng khu vực Chư Păh (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (cũ), chủ đầu tư dự án), cho biết nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai vẫn giao kế hoạch và giao vốn để thực hiện dự án này. Nếu dừng dự án thì số tiền còn lại hơn 5,9 tỷ đồng, đơn vị đề nghị các ngành tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi và chuyển nguồn cho các dự án khác.

“Theo yêu cầu của tỉnh, đối với công trình cấp 3, không thể dùng vật liệu gỗ, tre vì độ chịu lực yếu. Bởi vậy, thiết kế phải dùng bê tông, cốt thép để đảm bảo chất lượng công trình và nghiệm thu đúng quy định”, đại diện chủ đầu tư cho hay.

Liên quan đến dự án trên, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu, việc quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya cần được thực hiện bài bản, chuyên sâu, đảm bảo hài hòa giữa yếu tố bảo tồn di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững.

Công trình bị "tuýt còi" nên tạm dừng, không có người thi công (Ảnh: Chí Anh).

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định, hoàn thành trong tháng 10.

“Các đơn vị cần tổ chức khảo sát thực địa kỹ lưỡng, thu thập cơ sở dữ liệu đầy đủ phục vụ công tác quy hoạch. Xác định rõ ranh giới quy hoạch, nhằm phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn và khai thác giá trị cảnh quan - du lịch - văn hóa”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu trong văn bản.