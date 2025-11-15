Quái xế Hải Phòng đạp ngã Thiếu tá tổ 141 ở Hà Nội

Ngày 15/11, Công an TP Hà Nội cho biết rạng sáng cùng ngày, tổ công tác Y6/141 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Trường Chinh, đã phát hiện nhóm 4 xe máy nẹt pô lớn, có dấu hiệu vi phạm.

Khi thấy hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát, nhóm thanh niên lập tức bỏ chạy.

Đáng chú ý, một đối tượng trên xe Honda Air Blade biển kiểm soát 15AE-100.02 đã dùng chân đạp vào đầu xe công vụ, làm Thượng úy Nguyễn Minh Thắng và Thiếu tá Hoàng Minh Quân ngã xuống đường.

Ba đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Hậu quả, Thiếu tá Quân bị tổn thương nội sọ, vỡ đài quay di lệch nhẹ, phù nề vùng khuỷu tay.

Tổ công tác đã đưa Thiếu tá Quân vào Bệnh viện Đại học Y cấp cứu, đồng thời triển khai truy xét, khống chế và bắt giữ nhóm đối tượng trước số 10 Phương Mai, đưa về Công an phường Kim Liên làm rõ.

Danh tính ba đối tượng gồm: Nguyễn Minh Nghĩa (18 tuổi), Ngô Văn Bắc (17 tuổi) và Vũ Thế Phong (19 tuổi), cùng trú tại Kiến Thụy, Hải Phòng.

Vụ việc đang được xử lý nghiêm để răn đe các hành vi coi thường pháp luật.