Khởi tố vụ án nhóm "quái xế" lao xe vào rào chắn của cảnh sát

Ngày 11/3, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 7/3, tại đường Võ Nguyên Giáp, tổ 7, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên.

Hình ảnh chiếc xe máy kẹp 3 lao vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ và rào chắn (Ảnh: Cắt từ video).

Theo cảnh sát, tối 7/3, Công an phường Trà Lý phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai phương án phòng ngừa, xử lý các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khoảng 20h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một số đối tượng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không chấp hành tín hiệu dừng xe.

Ba đối tượng vi phạm (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Tổ công tác đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, dựng hàng rào chắn ngăn chặn hành vi vi phạm tuy nhiên các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, cố tình lao về phía tổ công tác và hàng rào chắn.

Ngay sau xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.