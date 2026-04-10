Vụ gã đàn ông tấn công bà lão ở quán ăn: Không thể biện minh hành vi côn đồ

Liên quan vụ người đàn ông chửi bới, hành hung bà lão bán bánh bèo trên vỉa hè ở Gia Lai gây bức xúc dư luận, nhiều độc giả báo Dân trí bày tỏ quan điểm cũng như kiến nghị cần xử lý nghiêm hành vi côn đồ này.

“Tùy vào mức độ, hành vi, tội gây rối trật tự công cộng cần phải tăng nặng hình phạt. Cụ thể trường hợp này phải cho đi cải tạo bắt buộc ít nhất 10 năm”, bạn đọc Tường Đỗ kiến nghị.

Công an đã tạm giữ người đàn ông hành hung bà lão tại quán ăn vỉa hè ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Cắt từ video).

Độc giả Nhã Phạm Ngọc thẳng thắn: “Không còn lý do gì biện minh cho tính côn đồ và coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng người khác, thậm chí coi thường người lớn tuổi”.

“Không thể chấp nhận được, cần xử nghiêm hành vi côn đồ của thanh niên này để xã hội ngày một tốt đẹp hơn”, bạn đọc Trịnh Văn Bách nêu quan điểm.

Chung quan điểm trên, bạn đọc Toàn Trương Đình chia sẻ: "Lúc đánh người khác thì mặt vênh váo. Rồi lúc làm việc với công an thì mặt chảy xệ ra".

"Đàn ông trẻ khỏe mà bắt nạt đánh đập phụ nữ lớn tuổi, côn đồ gớm. Cần xử lý theo pháp luật, bớt thói xấu sau này gây họa lớn", bạn đọc van nguyen thanh đánh giá.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng bà lão cũng không hoàn toàn vô tội. “Xem từ đầu đến cuối thấy bà này cũng không vừa, nhưng thanh niên chấp lời qua tiếng lại với bà già là không nên”, một độc giả cho biết.

Bà T.T.L. nhập viện sau khi bị người đàn ông xúc phạm và hành hung (Ảnh: Doãn Công).

Phân tích về góc độ pháp lý, độc giả QV chỉ ra rằng hành vi của người đàn ông vi phạm nhiều điều luật như: "Gây rối trật tự công cộng (điều 318 Luật hình sự), cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (điều 134 Luật hình sự), xúc phạm nhân phẩm người khác (điều 155 Luật hình sự) và tội hành hung người cao tuổi mà hành vi này bị cấm (điều 9 Luật Người cao tuổi)".

Như Dân trí đã thông tin, tối 7/4, mạng xã hội xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh nhóm 3 người đàn ông ngồi ăn uống tại một quán vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thụ. Trong lúc ăn uống, một người trong số này xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ phục vụ tại quán, dẫn đến sự việc trên.

Chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội, các video lan truyền nhanh chóng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi côn đồ của người đàn ông, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm để răn đe và ngăn chặn những vụ việc tương tự.

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Nguyễn Văn Ý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.