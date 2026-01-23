Vụ đập gương, cào xước Mercedes GLC200: Có thể hòa giải không?

Như Dân trí thông tin, tối 18/1, chị N. đi ăn tối trong khoảng gần 2 tiếng và đỗ ô tô trước một trung tâm tiếng Anh trên địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội). Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần.

Chủ xe cho biết sau đó, camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng, cùng con gái bẻ gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe. Sau đó, chiếc xe bị dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân. Thiệt hại ban đầu được ước tính là khoảng gần 120 triệu đồng.

Gửi bình luận dưới bài viết, nhiều độc giả Dân trí cùng chung thắc mắc: Vụ việc có thể giải quyết bằng cách hoà giải?

Một vị trí bị cào xước trên thân xe (Ảnh: B.N.).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận sự việc này không chỉ thể hiện sự phản cảm, vi phạm các chuẩn mực về ứng xử trong xã hội mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi xâm phạm tới một khách thể được pháp luật bảo vệ là tài sản của người khác. Cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ trách nhiệm pháp lý trong vụ việc.

Đối với phần thiệt hại về tài sản, thiệt hại ước tính ban đầu là gần 120 triệu đồng, theo báo giá cung cấp bởi đơn vị sửa chữa. Tuy nhiên, cần lưu ý đây không phải đơn vị có chức năng giám định nên con số này chỉ mang tính chất tham khảo và chưa thể áp dụng để quy kết trách nhiệm hình sự của những cá nhân liên quan.

"Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định để xác định chính xác mức độ thiệt hại về tài sản trong vụ việc. Việc giám định sẽ được tiến hành bởi các cơ quan có đầy đủ năng lực, chuyên môn, kết quả giám định đó sẽ là căn cứ để xác định có hay không dấu hiệu hình sự của hành vi Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, trách nhiệm hình sự đối với tội danh này sẽ được áp dụng nếu thiệt hại về tài sản từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu nhưng thuộc một số tình tiết định khung theo quy định. Trong quá trình vụ việc để giải quyết, mức độ thiệt hại chính xác về tài sản sẽ là cơ sở để áp dụng tình tiết định khung đối với người phạm tội (nếu có). Với trường hợp giá trị tài sản thiệt hại ở mức 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng, khung hình phạt có thể áp dụng là 2-7 năm tù", luật sư phân tích.

Phần đuôi xe bị cào xước (Ảnh: B.N.).

Với trường hợp các bên có thiện chí để thương lượng, hòa giải, luật sư cho biết theo Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, nhóm tội danh chỉ khởi tố theo yêu cầu của bị hại bao gồm tội danh tại khoản 1 các điều như Điều 134 (Cố ý gây thương tích), Điều 138 (Vô ý gây thương tích), Điều 141 (Hiếp dâm) hay Điều 156 (Làm nhục người khác)... Trong nhóm này, không bao gồm tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bởi vậy, nếu xác định có nguồn tin về hành vi có dấu hiệu của tội danh này, cơ quan điều tra có quyền xác minh, khởi tố vụ án hình sự để điều tra, bất chấp việc bị hại có yêu cầu hay không. Trường hợp các bên tiến hành hòa giải, thương lượng chỉ có giá trị về việc xác định trách nhiệm bồi thường dân sự, không phải căn cứ để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về nguồn tin về tội phạm, nguồn tin về tội phạm có thể thông qua nhiều phương thức như mạng xã hội, báo chí hay các phương tiện khác mà không nhất thiết phải có đơn đề nghị, tố giác từ người có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.