Đi kiện đòi nửa mét đất, người đàn ông ở TPHCM mất luôn cả thửa đất

Ông A. (TPHCM) mua của ông B. một thửa đất chiều ngang mặt tiền 12m với giá 7 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và dọn đến ở, ông A. cảm thấy phần mặt tiền thực tế ngắn hơn so với diện tích trên giấy tờ nên tự đo lại.

Sau khi đo đạc, chiều ngang mặt tiền thực tế chỉ có 11,5m, phía sau nở hậu 1m.

Cho rằng mảnh đất bị "đầu voi đuôi chuột", không đúng như giao dịch ban đầu, ông A. thay vì yêu cầu bên bán bồi thường phần diện tích thiếu, lại khởi kiện đề nghị hủy hợp đồng chuyển nhượng, yêu cầu ông B. hoàn trả 7 tỷ đồng.

Tòa án sau đó chấp nhận đơn khởi kiện, tuyên hủy hợp đồng và buộc ông B. trả lại tiền.

Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, cơ quan chức năng phát hiện ông B. còn một bản án khác chưa thi hành, là nghĩa vụ trả nợ 3 tỷ đồng theo phán quyết đã có hiệu lực pháp luật. Thời điểm này, ông B. không còn tài sản nào khác ngoài thửa đất "đầu voi đuôi chuột" đã bán cho ông A., rồi bị trả lại sau khi hủy hợp đồng.

Cuối cùng, tài sản được bán đấu giá với giá 6,5 tỷ đồng để thi hành đồng thời 2 bản án.

Theo bản án, 7 tỷ đồng của ông A. tương ứng khoảng 70% tổng nghĩa vụ phải thi hành án, nên từ số tiền 6,5 tỷ đồng bán đấu giá tài sản, ông A. chỉ nhận lại được khoảng 4,55 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản nợ 3 tỷ đồng tương ứng 30%, khoảng 1,95 tỷ đồng.

Như vậy, ông B. vẫn còn nghĩa vụ phải trả thêm cho ông A. khoảng 2,45 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm thi hành án, người này không còn bất kỳ tài sản nào khác ngoài thửa đất đã bị bán đấu giá.

"Trong trường hợp này, ông A. đứng trước nguy cơ mất hàng tỷ đồng dù đã thắng kiện yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng đất", luật sư Trần Viết Hà (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ câu chuyện với phóng viên Dân trí.

Theo luật sư Hà, việc xác định yêu cầu khởi kiện đôi khi quyết định trực tiếp đến khả năng có lấy lại được tiền hay không.

"Trong vụ việc này, riêng quá trình khởi kiện của ông A. đã kéo dài 2 năm, chưa kể thêm 1 năm thi hành án. Sau 3 năm theo đuổi vụ kiện, ông A. mới nhận lại được khoảng 4,55 tỷ đồng theo bản án, trong khi hơn 2,45 tỷ đồng còn lại vẫn chưa biết bao giờ mới có thể lấy lại", luật sư phân tích.

Qua vụ việc, luật sư cho rằng khi xảy ra tranh chấp đất đai, đặc biệt trường hợp mua đất bị thiếu diện tích, không phải lúc nào cũng đi kiện yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng.

Với trường hợp như ông A., theo luật sư, chỉ cần khởi kiện bên bán trả lại phần diện tích còn thiếu, hoặc trả thêm số tiền tương ứng với phần diện tích bị thiếu.

"Đi kiện yêu cầu hủy hợp đồng là lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro, giống như trường hợp của ông A.. Nếu muốn kiện phải tìm hiểu khả năng tài chính của bên bán. Nếu họ không còn tài sản, thì dù thắng kiện chưa chắc đã lấy lại đủ số tiền mình bỏ ra.

Trong khi đó, kiện tụng có thể kéo dài nhiều năm, tốn công sức và tiền bạc", luật sư khuyến cáo.