Vay 200 triệu đồng, người phụ nữ mất nhà vì ký hợp đồng giả cách

Bà A. (TPHCM) có một căn nhà nhưng để mẹ đứng tên. Cần tiền gấp, mẹ bà A. vay của ông B. 200 triệu đồng. Thay vì lập giấy vay thông thường, ông B. yêu cầu ký hợp đồng giả cách, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà đất sang tên mình. Hai bên thỏa thuận khi trả đủ nợ gốc và lãi, ông B. sẽ hoàn trả lại giấy tờ.

Sau khi đứng tên, ông B. cho chính bà cụ thuê lại căn nhà, đồng thời chuyển nhượng tài sản cho người khác. Căn nhà tiếp tục được sang tay qua nhiều người, cuối cùng thuộc quyền sở hữu của D. Người này mang tài sản thế chấp ngân hàng để vay hơn 2 tỷ đồng.

"Bà cụ đã ký hợp đồng giả cách, lại còn tạo điều kiện cho nhân viên ngân hàng vào thẩm định, kiểm tra và chụp ảnh tài sản mà không có bất kỳ phản ứng hay thắc mắc nào. Điều này chẳng khác nào tự tay trao căn nhà của mình cho ngân hàng.

Trong khi đó, ngân hàng là bên cho vay, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên D., nên sau khi hoàn tất việc thẩm định, dĩ nhiên họ sẽ cho vay", luật sư Nguyễn Thụy Bảo Ân (Đoàn luật sư TPHCM) chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Một thời gian sau, D. không có khả năng trả nợ, ngân hàng tiến hành xử lý tài sản. Lúc này, bà cụ mới phát hiện căn nhà đã bị chuyển nhượng qua nhiều người và đứng trước nguy cơ bị thu hồi.

Luật sư cho biết, trong trường hợp này, người đứng tên ban đầu là bà A. có thể khởi kiện B., yêu cầu tuyên hợp đồng chuyển nhượng là giả cách. Nếu có bằng chứng, tòa án có thể buộc B. bồi thường theo giá trị tài sản.

Tuy nhiên, theo luật sư, khả năng này rất khó xảy ra do B. đang nợ nần và không còn tài sản.

"Trong trường hợp này, bà cụ có thể mất nhà chỉ vì 200 triệu đồng và vài tấm hình", luật sư chia sẻ.

Qua vụ việc, luật sư cảnh báo người dân tuyệt đối không nên thực hiện các giao dịch vay mượn bằng hình thức ký hợp đồng giả cách. Hiện nay, việc vay vốn có thể thực hiện thông qua hợp đồng thế chấp hợp pháp tại văn phòng công chứng và ngân hàng.

Luật sư nhấn mạnh, pháp luật chỉ có thể bảo vệ khi có căn cứ rõ ràng và chứng cứ cụ thể. Nếu người dân tự tạo ra sơ hở, việc đòi lại quyền lợi sau đó sẽ rất khó khăn.

"Tài sản của mình tuyệt đối đừng sang nhượng cho người khác. Nếu lỡ sang nhượng đừng cho bất kỳ ai vào xem nhà của mình", luật sư khuyến cáo.