Cho em gái mượn nhà để vay tiền, mẹ đơn thân suýt mất tài sản

Một ngày giữa tháng 4, sau khi giúp một bà mẹ đơn thân cùng 3 con nhỏ giữ lại được căn nhà, luật sư Trần Viết Hà (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) đã chia sẻ câu chuyện pháp lý liên quan đến việc cho người thân mượn tài sản để thế chấp vay tiền.

Theo nội dung vụ việc, chị A. ở TPHCM vì thương em gái làm ăn thua lỗ, nợ nần nên cho em mượn tài sản duy nhất mình có đó là căn nhà để người em dùng làm tài sản thế chấp vay tiền.

Trước đó, người em gái nhiều lần vay tiền của ông B. với tổng số tiền khoảng 600 triệu đồng. Khi người phụ nữ tiếp tục muốn vay thêm 200 triệu đồng, ông B. yêu cầu phải có tài sản bảo đảm mới đồng ý cho vay. Vì vậy, người em gái đã nhờ bà A. sang tên tài sản để làm tin cho khoản vay.

Người em sau đó thực hiện thủ tục ký hợp đồng sang tên căn nhà cho ông B.. Sau khi vay được tiền, thời gian đầu người em vẫn trả đầy đủ tiền lãi hàng tháng.

Một thời gian sau khi người em không còn khả năng trả nợ lãi, ông B. thực hiện việc sang tên toàn bộ tài sản đứng tên mình, đồng thời âm thầm khởi kiện yêu cầu mẹ con chị A. rời khỏi căn nhà.

Tại phiên toà sơ thẩm, toà án tuyên căn nhà thuộc quyền sở hữu của ông B., buộc 4 mẹ con chị A. phải giao lại nhà và rời đi.

Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị A. ở giai đoạn phúc thẩm, luật sư Hà đã đưa ra nhiều chứng cứ chứng minh giao dịch trước đó có dấu hiệu bất thường, trong đó có tình tiết ông B. mua nhà mà không vào xem nhà.

Tại phiên toà, luật sư đã chứng minh bản chất vụ việc là giao dịch vay tiền, còn hợp đồng chuyển nhượng nhà đất chỉ là hợp đồng giả cách nhằm che giấu việc vay mượn.

Luật sư cũng đưa ra chứng cứ cho thấy đúng ngày bà A. thực hiện việc sang tên tài sản thì ông B. có giao dịch chuyển khoản cho người em gái số tiền 200 triệu đồng. Ngoài ra, luật sư chứng minh căn nhà có giá trị thực tế hơn 1 tỷ đồng nhưng trên hợp đồng chuyển nhượng chỉ thể hiện giá trị 100 triệu đồng, có dấu hiệu kê khai không đúng thực tế để trốn thuế.

Theo luật sư, nếu thực sự là giao dịch mua bán nhà thì việc chuyển tiền phải được thực hiện cho bà A. là người đứng tên tài sản. Tuy nhiên, thực tế ông B. lại chuyển 200 triệu đồng cho người em gái, phù hợp với lời khai trước đó về việc muốn vay thêm tiền thì phải sang tên nhà để bảo đảm khoản vay.

Luật sư phân tích, nếu chứng minh được hợp đồng chuyển nhượng nhằm che giấu giao dịch vay tiền thì hợp đồng này có thể bị tuyên vô hiệu, đồng nghĩa bà mẹ đơn thân không bị mất nhà.

Từ câu chuyện trên, luật sư khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi cho người khác mượn tài sản để thế chấp hoặc ký sang tên đi vay tiền, kể cả với người thân trong gia đình.

Theo luật sư, khi ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, dù chỉ nhằm mục đích vay mượn, quyền sở hữu trên giấy tờ đã có sự thay đổi. Trong trường hợp người vay mất khả năng trả nợ, chủ nợ - người đứng tên tài sản - hoàn toàn có thể lấy đi tài sản.

"Không phải trường hợp nào cũng may mắn lấy lại được tài sản như chị A.", luật sư lưu ý.