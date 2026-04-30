Sau ly hôn, con dâu kiện đòi mẹ chồng cũ 5 chỉ vàng

Được bố mẹ đẻ cho 5 chỉ vàng để làm của hồi môn khi kết hôn, chị Trúc (Tên nhân vật đã được thay đổi) tin tưởng giao mẹ chồng giữ hộ vì phòng riêng của vợ chồng không có khóa cửa, sợ mất trộm. Việc giao nhận vàng không có biên bản, giấy tờ, chỉ nói miệng dựa trên sự tin tưởng giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Một năm sau, do đời sống vợ chồng không được thuận lợi, chị Trúc ly hôn chồng. Từ thời điểm phát sinh mâu thuẫn tới thời điểm chính thức không còn chung sống, chị nhiều lần liên hệ, hỏi mẹ chồng về việc trả lại số vàng đã giữ hộ khi mới về làm dâu nhưng bà không trả lời, không đề cập tới việc trả vàng cho chị.

Bức xúc vì hành động của mẹ chồng cũ, chị Trúc buộc phải khởi kiện mẹ chồng cũ, buộc Tòa án giải quyết, tuyên buộc bà trả lại 5 chỉ vàng tại thời điểm mới về làm dâu.

Xung đột giữa con dâu với các thành viên gia đình bên chồng chưa khép lại dù đã ly hôn (Ảnh minh họa: AI).

Quá trình làm việc với Tòa án, người mẹ chồng xác nhận việc giữa con trai bà và chị Trúc xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới ly hôn chỉ một năm sau khi cưới. Bà khẳng định khi chị Trúc về làm dâu không được nhờ cất giữ hộ 5 chỉ vàng như chị trình bày và cũng không cầm hay giữ hộ bất cứ tài sản nào của vợ chồng chị Trúc nên không đồng ý với yêu cầu khởi kiện, đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu trả lại tài sản.

Trước thái độ trốn tránh của mẹ chồng cũ, chị Trúc đã cung cấp cho Tòa án đĩa CD ghi lại cuộc nói chuyện giữa chị với bố chồng cũ, trong đó có nội dung chị hỏi về số vàng đã gửi mẹ chồng cất giữ hộ khi về làm dâu. Cuộc trao đổi này thể hiện có sự việc mẹ chồng cầm vàng của con dâu nhưng sau đó đã đưa hết cho con trai. Làm việc với Tòa án, bố chồng cũng thừa nhận cuộc nói chuyện và nội dung này là có thật.

Ngoài ra, Tòa án còn thu thập thêm lời khai từ những nhân chứng là những người thân quen khác của chị Trúc và mẹ chồng. Từ đó, cơ quan tài phán xác định có cơ sở để nhận định chị Trúc có 5 chỉ vàng là của hồi môn nhận từ bố mẹ đẻ, là tài sản riêng và đã gửi nhờ mẹ chồng cất giữ hộ.

Việc chị Trúc không có giấy tờ chứng minh cho việc gửi giữ tài sản là lẽ bình thường bởi thời điểm đó hai người là con dâu, mẹ chồng, thời điểm gửi vàng là lúc chị mới về làm dâu, vẫn còn sự tin tưởng đối với mẹ chồng.

Bởi vậy, Tòa án xét thấy việc buộc mẹ chồng cũ phải có trách nhiệm trả lại 5 chỉ vàng tính bằng tiền theo giá thị trường tại thời điểm xét xử cho chị Trúc là đúng quy định của pháp luật. Vì là hợp đồng gửi giữ nên không buộc bố chồng cùng chịu trách nhiệm liên đới với vợ.

Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên buộc người mẹ chồng phải trả lại cho nàng dâu cũ số tiền tương đương với giá trị của 5 chỉ vàng tại thời điểm xét xử. Nếu hết thời hạn tự nguyện thi hành mà người này không trả tiền và chị Trúc có yêu cầu, bà còn phải chịu tiền lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định của Bộ luật Dân sự.