Thông tin mới về vụ tranh chấp nhãn hiệu Quê tôi ở Hải Phòng

Vụ tranh chấp nhãn hiệu Quê tôi dùng cho các sản phẩm thực phẩm như tương ớt, tương cà, nước mắm... tại Hải Phòng kéo dài nhiều năm, đến nay đã đi đến hồi kết.

Đại diện Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh cho biết, ngày 22/10/2025, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm “Hình thức thể hiện logo Quê tôi”, thuộc loại hình tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm “Hình thức thể hiện logo Quê tôi” (Ảnh: Hoàng Dũng).

Theo giấy chứng nhận, bà Bùi Thị Cẩm Vân, trú tại Kiến An, Hải Phòng là tác giả của logo trên. Chủ sở hữu logo Quê tôi gồm phần chữ và hình là Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh, trụ sở tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng.

Trước đó, nhãn hiệu Quê tôi từng trải qua thời gian dài tranh chấp và qua 3 vòng xét xử mới được xác định trở về chủ sở hữu ban đầu.

Năm 2011, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 172810 cho nhãn hiệu “Quê tôi, hình”.

Đến ngày 10/9/2013, nhãn hiệu Quê tôi được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Minh. Phía Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh cho rằng việc chuyển nhượng này trái thẩm quyền.

Ngày 21/6/2019, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh khởi kiện vụ việc ra tòa. Tại phiên sơ thẩm ngày 27/4/2020, TAND Hải Phòng tuyên hợp đồng ký ngày 10/9/2013 vô hiệu do ông Công không đủ thẩm quyền ký kết. Tòa xác định nhãn hiệu Quê tôi thuộc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm ngày 12/11/2020, TAND TP Hải Phòng tuyên ngược lại, công nhận hợp đồng chuyển nhượng ngày 10/9/2013 hợp pháp và xác định nhãn hiệu Quê tôi thuộc Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Minh.

Đến ngày 11/6/2024, TAND Tối cao ban hành quyết định giám đốc thẩm, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo đó, hợp đồng chuyển nhượng ngày 10/9/2013 bị xác định trái quy định pháp luật và vô hiệu, nhãn hiệu Quê tôi thuộc sở hữu Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh.

Kết quả kiểm định chất bảo quản các sản phẩm Quê tôi đều đạt chuẩn (Ảnh: Hoàng Dũng).

Theo đại diện doanh nghiệp, khi tranh chấp nhãn hiệu Quê tôi vừa khép lại, gần đây một số tài khoản mạng xã hội tiếp tục đăng tải thông tin cho rằng các sản phẩm như tương ớt, tương cà của Quê tôi có chất lượng kém, không đạt các chỉ số theo quy định.

Phía công ty cho biết đã tiến hành xét nghiệm toàn bộ sản phẩm. Kết quả cho thấy các chỉ số đều đạt yêu cầu theo quy định.