"Tổng tài" nghi ra lệnh đánh người: Người văn minh không ai làm vậy!

Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, chiều 17/9, N.V.T. (27 tuổi) cùng bạn vào một quán cà phê tại khu đô thị Times City thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên trong quán do bị nhắc nhở vì hút thuốc trong không gian kín. Sau đó, T. giơ tay, người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân để đấm vào mặt khiến nhân viên quán ngã ra sàn.

Lúc này, T. giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi". Người đàn ông lập tức trở về chỗ ngồi.

Nhân vật T., người liên quan tới vụ việc trong quán cà phê (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, T. xác nhận là người có hành vi giơ tay trong clip nhưng phủ nhận việc hút thuốc mà chỉ "lấy ra một tẩu thuốc lá mới được tặng nhưng bị tắc" thì bị nhân viên nhắc nhở và có lời lẽ xúc phạm. Sau đó, T. bảo "một người em" ra quầy thu ngân để hỏi.

T. cho rằng tại quầy thu ngân, nam nhân viên "trợn mắt, nắm tay", khiến người em của T. sợ bị tấn công nên "phản xạ tự vệ" bằng hành động tát lại nhân viên.

Nội dung trên thu hút hàng trăm lượt bình luận của bạn đọc. Trong đó, đại đa số cho rằng những lời giải thích trên là hoàn toàn không thuyết phục và phi logic.

Bạn đọc Nguyen Thanh Ha phân tích hàng loạt điểm bất hợp lý và thẳng thắn chỉ ra rằng "tất cả chỉ là sự lấp liếm". Độc giả này viết: "Quán đã quy định không hút thuốc, lôi tẩu ra hút là không đúng rồi. Kể cả nhân viên nhắc nhở, nói nhỏ, không chủ ngữ, vị ngữ cũng không có nghĩa họ sai, hơn nữa những ai hay đi quán đều thấy nhân viên đều nói năng lễ phép, đầy đủ câu cú, một vâng hai dạ, trừ quán bún mắng cháo chửi.

Ngoài ra, khi tay sai của hắn vào quầy, cứ cho là để nói chuyện, thì thấy cậu thu ngân vẫn ngồi và xòe tay trên bàn, không thấy trợn mắt hay nắm tay để chuẩn bị tấn công. Mà nếu muốn nói chuyện, sao không nói chuyện qua quầy, tại sao phải vào tận trong với tư thế muốn "tác động vật lý" người ta như vậy?".

Có chung cảm nhận, độc giả có nickname QV viết: "Hình ảnh rõ như ban ngày còn ngụy biện, lại ngụy biện theo lối của kẻ hèn. Người đàng hoàng không ai gọi đàn em ra đánh người rồi kêu ngừng đánh, hơn nữa họ chỉ cần nhìn biển cấm hút thuốc là họ phải có ý thức ngay, đây còn thích tỏ vẻ lấy tẩu hút, làm như anh chị xã hội đen xong lại ngụy biện quanh co. Đề nghị khởi tố hết bọn này".

Nhân viên quán bị đánh ngã ra sàn (Ảnh cắt từ clip).

"Ngụy biện, phong thái tổng tài lắm nên tưởng mình là ông lớn chắc. Mong pháp luật xử lý đúng để những người như này biết sống khiêm nhường và tử tế, văn minh hơn", bạn đọc Le bình luận.

"Tổng tài vừa điêu vừa hèn, dám làm không dám nhận", độc giả Quoc Khanh phê phán.

"Mới 28 tuổi, chưa biết tài năng tới đâu nhưng đã thấy trịch thượng và lươn lẹo. Nếu không hút thuốc sao nhân viên phải nhắc nhở tới 3 lần? Mời bạn lên công an giải thích", bạn đọc Hung Thanh chỉ trích.