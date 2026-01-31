"Tổng tài" chỉ đạo đánh người đổ lỗi cho mạng xã hội đẩy sự việc lên quá đà

Chiều 30/1, Tòa án nhân dân khu vực 3 (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) 24 tháng tù; Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) 6 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

4 tháng trước, Thiên đã có hành vi hút thuốc, chỉ đạo đánh người tại quán cà phê ở khu đô thị Times City (Hà Nội) thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Không hiểu vấn đề sẽ không sửa sai được

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án, bị cáo Nguyễn Long Vũ bày tỏ ăn năn, hối hận về sai phạm của mình và kính mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên trình bày, bản thân cảm thấy rất đáng tiếc vì sự việc xảy ra tại quán cà phê ở tầng 1, tòa nhà T6 khu đô thị Times City vào chiều 17/9/2025, bị mạng xã hội đẩy lên "quá đà, quá mức, rất nghiêm trọng".

Thiên cho rằng, nhiều tài khoản mạng xã hội đã mạo danh mình, cắt ghép clip và lan truyền trên mạng, khiến dư luận hiểu sai bản chất sự việc.

"Sự việc rất nhỏ, hai gia đình có thể hòa giải tình cảm được nhưng quá nhiều người dùng sự việc này để câu view, câu like, đu trend,... khiến bị cáo và gia đình bị ảnh hưởng", Thiên nói lời sau cùng và kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có thể sớm trở về với gia đình.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngay sau khi Nguyễn Văn Thiên nói lời sau cùng, Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa khẳng định clip trích xuất từ camera của quán đã được các cơ quan chức năng giám định và xác định không cắt ghép, không chỉnh sửa.

Bên cạnh đó, hình ảnh trong hồ sơ vụ án cũng đã được cơ quan chuyên môn giám định. Vụ việc còn có lời khai của bị cáo, lời khai của nạn nhân, người làm chứng chứ không chỉ dựa vào lời khai của một mình bị cáo.

"Trong quán nhân viên đã giải thích quán kín không được hút thuốc ở trong, nếu hút thuốc thì ra ngoài.

Người ta nhắc đến lần thứ 3 và bức xúc chứ không phải lần 1, lần 2. Bị cáo phải hiểu được vấn đề bị cáo mới thay đổi được, mới sửa sai được. Nếu bị cáo không hiểu vấn đề sẽ không sửa sai được đâu", Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa giải thích.

HĐXX cũng nhấn mạnh, việc đến quán cà phê và có hành động đánh chủ quán mà bị cáo cho rằng "nhỏ" là không đúng bởi người bị đánh cũng rất đau và đặc biệt là điều này gây dư luận rất xấu, ảnh hưởng đến lớp trẻ.

"Bị cáo phải hiểu mới sửa sai được", HĐXX nhấn mạnh.

Việc truy tố, xét xử là cần thiết

Theo bản của Tòa án nhân dân khu vực 3 (Hà Nội), quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, luật sư không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Long Vũ khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Bị cáo Vũ nhận tội và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Mặc dù tại toà bị cáo Nguyễn Văn Thiên còn quanh co, không khai nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào lời khai của bị cáo Nguyễn Long Vũ, người làm chứng phù hợp với diễn biến sự việc xảy ra tại quán cà phê ở tầng 1 tòa nhà T6 Times City vào chiều 17/9/2025.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên được dẫn giải đến phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

HĐXX xét thấy, do sự việc gây dư luận rất xấu trong xã hội, video thu giữ tại hiện trường đã được cơ quan có thẩm quyền giám định. Do vậy việc truy tố và xét xử các bị cáo là cần thiết để có tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xét nhân thân bị cáo Nguyễn Văn Thiên chưa có tiền án, tiền sự.

Tại tòa bị cáo còn quanh co, không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên HĐXX không cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm S khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

Hoàn cảnh của bị cáo có bố bị bệnh chạy thận tại bệnh viện nên HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt theo khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

Xét nhân thân bị cáo Nguyễn Long Vũ chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có thành tích trong quá trình công tác khi bị cáo là đảng viên. Tại tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội nên HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt cho bị cáo Long.