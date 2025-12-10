Chế tài xử lý "tổng tài" chỉ đạo đánh người ở quán cà phê

Mở rộng điều tra vụ án "tổng tài" dởm cùng đàn em đánh người tại quán cà phê thuộc khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiên (27 tuổi, ở xã Ô Diên, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, chiều 17/9, Thiên cùng Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, quê Bắc Ninh) uống cà phê tại quán cà phê Góc quán thì bị anh N.M.Đ. (nhân viên quán) nhắc nhở không hút thuốc. Vũ sau đó tát, đấm vào mặt khiến anh Đ. ngã xuống sàn.

Hai ngày sau, Vũ bị bắt giữ về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu thập tài liệu làm rõ Thiên là người chỉ đạo Vũ thực hiện hành vi.

Nguyễn Văn Thiên (Ảnh: Công an Hà Nội).

Việc "tổng tài" dởm bị bắt giữ nhận được sự ủng hộ của nhiều người, đặc biệt sau những động thái có phần ngông nghênh, thiếu chuẩn mực của Thiên trên mạng xã hội sau khi sự việc xảy ra. Độc giả Nguyen Khanh viết: "Cuối cùng cũng không thể chối bỏ hành vi ra lệnh đánh người của "tổng tài"".

"Dù hơi muộn nhưng cũng cảm ơn các đồng chí công an đã bắt anh chàng hợm hĩnh này. Từ nay tôi đỡ phải bực mình khi gặp cái diện mạo kệch cỡm của anh ta trên mạng xã hội", anh Trần Ngọc Vinh chia sẻ.

"Tin tốt trong ngày. Thấy anh bạn này trên các nền tảng mạng xã hội khi chưa bị bắt còn cao giọng lắm", bạn đọc Vương Vũ bình luận.

Vậy với hành vi chỉ đạo đánh người, Thiên có thể chịu chế tài xử lý ra sao theo quy định pháp luật?

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận trong sự việc trên, dù Thiên không là người trực tiếp hành hung anh Đ. nhưng dựa trên thông tin công an cung cấp, với hành vi chỉ đạo Vũ tấn công nhân viên quán, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự nơi công cộng, việc công an xem xét trách nhiệm hình sự của Thiên với vai trò đồng phạm về tội Gây rối trật tự công cộng là có cơ sở.

Về chế tài xử lý, căn cứ Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội Gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nghiêm trọng hơn, trường hợp hành vi thuộc các tình tiết như có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí; gây đình trệ hoạt động công cộng hay xúi giục người khác gây rối... theo quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội có thể bị truy tố với khung hình phạt là 2-7 năm.

Nguyễn Long Vũ, đối tượng hành hung nhân viên quán theo chỉ đạo của "tổng tài" Thiên (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngoài mức phạt nêu trên, quá trình giải quyết Vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đồng thời đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can để làm căn cứ quyết định khung hình phạt. Trường hợp bị can có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, căn cứ các Điều 51, 54 Bộ luật Hình sự 2015, Tòa án có thể xem xét áp dụng mức hình phạt dưới khung hình phạt bị truy tố cho bị can.

Ngược lại, trong trường hợp không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải hay không tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, dù không bị áp dụng thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng đây sẽ là căn cứ để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét mức độ thành khẩn, nhận lỗi của bị can, từ đó đưa ra chế tài xử lý phù hợp.