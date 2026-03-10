Thời gian nhập ngũ có được tính xét nâng lương?

Bạn đọc Nguyễn Mạnh Quyền cho hay, ông bắt đầu làm việc tại một cơ quan điện lực từ năm 2012. Đến năm 2016, ông nhận lệnh gọi nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ quân sự trong thời gian 2 năm, từ tháng 2/2016 đến tháng 2/2018.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Quyền trở lại cơ quan điện lực và tiếp tục công tác cho đến nay.

Ông Quyền băn khoăn liệu khoảng thời gian 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình có được tính vào thời gian công tác để xét nâng lương tại cơ quan hay không.

Thanh niên TPHCM hăng hái lên đường nhập ngũ, tháng 3/2026 (Ảnh minh hoạ: Nam Anh).

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho hay, theo Điều 30 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Trong thời gian tạm hoãn này, người lao động không được hưởng lương và các quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Bên cạnh đó, Điều 103 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy định của người sử dụng lao động.

Do vậy, Bộ này đề nghị ông Quyền căn cứ vào các quy định nêu trên, và trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động để được giải đáp theo đúng thẩm quyền.