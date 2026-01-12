Cán bộ xã thôi việc có được kéo dài thời gian chi trả chế độ?

Thời gian qua, việc triển khai chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức và những người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Gửi câu hỏi tới cơ quan chức năng, ông Lê Minh Đức (Hà Nội) băn khoăn về thời hạn chi trả chế độ trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã nghỉ việc theo Nghị quyết 07.

Ông Đức thuộc diện cán bộ cấp xã nghỉ việc, đã được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP vào ngày 30/10/2025.

Việc triển khai chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức được nhiều người quan tâm (Ảnh: Gia Đoàn).

Tìm hiểu các quy định liên quan, ông Đức cho biết đã tham khảo Nghị quyết số 405/NQ-CP của Chính phủ về việc kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị quyết 07. Tuy nhiên, trong nghị quyết này, ông không thấy đề cập đến đối tượng là cán bộ cấp xã, từ đó phát sinh thắc mắc về việc áp dụng trong thực tế.

Vị cán bộ xã băn khoăn liệu thời gian chi trả chế độ này có thể được kéo dài, chậm nhất đến ngày 31/12/2025 hay không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết, tại điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025, Chính phủ đã yêu cầu các địa phương ban hành nghị quyết của HĐND cấp tỉnh quy định về chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7/2025. Đồng thời, việc chi trả các chính sách, chế độ này phải được hoàn thành muộn nhất là ngày 1/11/2025.

Tuy nhiên, trên thực tế, đến thời điểm ngày 1/11/2025, nhiều địa phương vẫn chưa ban hành được nghị quyết của HĐND cấp tỉnh theo yêu cầu. Trước tình hình đó, trên cơ sở đề nghị của một số địa phương, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ xem xét và ban hành Nghị quyết số 405/NQ-CP ngày 10/12/2025.

Theo Bộ Nội vụ, Nghị quyết số 405 được ban hành nhằm kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện đã được quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP.

Việc này nhằm tạo điều kiện để các địa phương hoàn thành việc giải quyết chính sách, chế độ cho đúng đối tượng, căn cứ theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, phạm vi áp dụng của Nghị quyết số 405 chỉ giới hạn đối với nhóm người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện. Nghị quyết này không mở rộng đối tượng áp dụng sang các nhóm khác.

Riêng đối với cán bộ cấp xã thuộc đối tượng áp dụng theo điều 1, nghị quyết số 07. Do đó, việc giải quyết chế độ thôi việc và chi trả trợ cấp đối với cán bộ cấp xã thực hiện đúng theo quy định tại điều 7 của nghị quyết này.