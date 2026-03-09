TikToker nghi tiêu 95 triệu đồng từ thẻ nhặt được: Dấu hiệu hành vi nào?

Như Dân trí thông tin, ngày 5/3, mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một cô gái về việc làm rơi thẻ tín dụng ở Trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội). Sau đó, một cô gái đã nhặt được chiếc thẻ và bị nghi sử dụng để mua các sản phẩm công nghệ với tổng số tiền giao dịch lên tới 95 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Tây Hồ cho biết đã nắm được thông tin và đang giao công an xác minh, giải quyết vụ việc.

Với hành vi như trên, nếu thông tin đăng tải trên mạng xã hội là đúng, cô gái trong vụ việc có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý ra sao?

Bài đăng của chủ thẻ trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Bình luận dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận việc nhặt được và sử dụng thẻ tín dụng của người khác để tiêu xài là hành vi có dấu hiệu của tội phạm theo Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.

Cụ thể, khoản 1 Điều này quy định người nào thực hiện các hành vi như sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng; truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân... nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc để thanh toán hàng hóa, dịch vụ bất hợp pháp, nếu không thuộc các trường hợp cấu thành tội phạm theo Điều 173, 174 Bộ luật Hình sự 2015 thì bị xử lý hình sự về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Mức phạt cơ bản đối với tội danh này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết định khung như phạm tội 2 lần trở lên, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng hay gây thiệt hại từ 50 triệu đến dưới 300 triệu đồng, khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tù 2-7 năm.

Đối với trường hợp này, luật sư nhìn nhận nếu thông tin đăng tải trên mạng xã hội là chính xác, đây là vụ việc có dấu hiệu của hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Với giá trị tài sản chiếm đoạt là 95 triệu đồng, khung hình phạt có thể được xem xét áp dụng là 2-7 năm tù.

Ngoài ra, theo Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, do đây không phải tội danh khởi tố theo yêu cầu của bị hại nên dù người thực hiện hành vi có hoàn trả tài sản và chủ thẻ có yêu cầu xử lý hay không, việc truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn có thể được thực hiện.

Bình luận thêm về vụ việc, luật sư Giáp nhìn nhận với các thông tin từ bài đăng nêu trên, hành vi tiêu tiền bằng thẻ tín dụng của người khác trên thực tế còn có thể có các dấu hiệu của một số hành vi như Chiếm giữ trái phép tài sản (Điều 176) hay Sử dụng trái phép tài sản (Điều 177). Tuy nhiên, để có căn cứ xử lý hình sự, hành vi phải đảm bảo các yếu tố cấu thành dưới góc độ pháp lý.

Cụ thể, với hành vi tại Điều 176, hành vi chỉ cấu thành tội phạm nếu có yếu tố "sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật" còn theo Điều 177, việc xử lý hình sự chỉ thực hiện nếu giá trị tài sản sử dụng trái phép từ 100 triệu đồng trở lên và ý chí chủ quan của hành vi là nhằm vụ lợi cá nhân thay vì chiếm đoạt tài sản.

Trường hợp một hành vi có dấu hiệu của nhiều tội phạm, việc xử lý hình sự sẽ chỉ áp dụng với một tội danh có khung hình phạt cao nhất.