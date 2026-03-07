Nữ hành khách tố tài xế taxi chạm vào vùng "nhạy cảm"

Hai ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết của một phụ nữ có tài khoản D.H. (quê tại Hà Tĩnh) tố tài xế của một hãng taxi điện có hành vi mà người này cho rằng không đúng mực.

Theo nội dung bài đăng ngày 6/3, nữ hành khách cho biết trong quá trình di chuyển, tài xế đã chạm tay vào vùng đùi của mình. Người này còn đăng kèm hình ảnh chiếc xe mang biển kiểm soát 38H-057.xx, đồng thời cho rằng tài xế thu thêm tiền và kêu gọi mọi người không sử dụng dịch vụ của chủ phương tiện này.

Dòng trạng thái tố cáo của nữ hành khách gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Hoài Anh).

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Ít giờ sau, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện 2 clip được cho là trích xuất từ camera hành trình của xe, ghi lại cuộc hội thoại giữa tài xế và nữ hành khách liên quan đến vụ việc.

Theo nội dung các clip, tài xế chỉ đề cập đến việc thu thêm tiền do hành khách mang theo nhiều hàng hóa, không nhắc đến việc chạm vào vùng nhạy cảm như nội dung bài đăng trước đó.

Nội dung clip cho thấy, khi đến địa điểm có ô tô khách đang đợi, người phụ nữ hỏi tài xế hết bao nhiêu tiền để chuyển khoản và nhận được câu trả lời "của em hết 100.000 đồng".

Khi nữ hành khách thắc mắc vì sao phải trả thêm tiền, tài xế giải thích do chở người cùng nhiều hàng hóa và mức giá này đã được thỏa thuận từ trước. Người phụ nữ sau đó đồng ý chuyển 100.000 đồng và nói sẽ "đánh giá" chuyến xe.

Từ đây, vụ việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều, cộng đồng mạng tiếp tục tranh luận về tính xác thực của thông tin.

Hiện, các bài đăng liên quan vụ việc trên tài khoản Facebook cá nhân của nữ hành khách đã được gỡ bỏ.

Hình ảnh clip trích xuất từ camera hành trình được cho liên quan vụ việc (Ảnh cắt từ clip).

Sáng 7/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện hãng taxi điện cho biết sau khi nắm bắt thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ban lãnh đạo công ty đã làm việc với tài xế liên quan. Bước đầu, tài xế khẳng định không có hành vi sàm sỡ nữ hành khách như phản ánh.

Theo đại diện hãng taxi, trong quá trình di chuyển, tài xế có trao đổi với hành khách về việc thu thêm mức phí do chở nhiều hàng hóa. Chuyến xe chở người phụ nữ ra khu vực đường tránh trung tâm Hà Tĩnh để lên ô tô khách tiếp tục di chuyển.

"Chúng tôi chưa rõ trong quá trình di chuyển đã xảy ra sự việc gì, nhưng sau đó vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội và gây xôn xao dư luận", đại diện hãng taxi nói.

Cũng theo vị này, công ty đã cùng tài xế đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh để trình bày sự việc, đồng thời trực tiếp đến nơi cư trú của nữ hành khách tìm hiểu thêm thông tin. Tuy nhiên, người phụ nữ này được cho rằng đã di chuyển sang nước ngoài lao động.

"Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Nếu phát hiện tài xế vi phạm, công ty sẽ xử lý theo quy định. Ngược lại, nếu thông tin tố cáo không đúng sự thật, chúng tôi cũng sẽ có biện pháp bảo vệ tài xế và uy tín của công ty", đại diện hãng taxi cho hay.

Cũng theo đánh giá của vị đại diện hãng taxi, tài xế này đã ngoài 50 tuổi, làm việc lâu năm, chưa từng có điều tiếng và được nhận xét hiền lành, thật thà.