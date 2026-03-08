Tình tiết định khung chờ đợi tài xế "xe điên" làm 1 người chết ở Hà Nội

Như Dân trí thông tin, tối 6/3, ông Nguyễn Văn Sáu (66 tuổi, ở phường Yên Hòa, Hà Nội) điều khiển ô tô trên đường Nguyễn Chánh, tới khu vực chung cư Nam Trung Yên (đoạn thuộc phường Yên Hòa) thì mất lái, tông liên hoàn 6 xe ô tô và 4 xe máy. Vụ tai nạn làm 1 phụ nữ tử vong, 2 người bị thương phải đi cấp cứu, nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe gây tai nạn cho kết quả 0,264 mg/l khí thở. Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để giải quyết vụ việc theo quy định.

Khoảnh khắc chiếc xe lao như tên bắn trước khi va chạm với hàng loạt phương tiện (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận hành vi điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng hơi thở hoặc máu có nồng độ cồn là hết sức nguy hiểm và cần bị xử lý nghiêm. Thậm chí, trường hợp tài xế say xỉn gây tai nạn dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về tài sản, sức khỏe, tính mạng của người khác, người vi phạm còn đối diện với những chế tài nghiêm khắc của pháp luật về hình sự.

Cụ thể, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả làm chết người, gây tổn hại sức khỏe người khác từ 61% trở lên hay gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nếu thuộc các tình tiết định khung như Không có giấy phép lái xe theo quy định; Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định; Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; Làm chết 2 người hay Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông... người vi phạm có thể bị xử lý theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt có thể áp dụng là 3-10 năm tù.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Dưới góc độ dân sự, luật sư nhìn nhận tài xế vi phạm nếu bị xác định có lỗi còn phải bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe và tài sản bị xâm phạm cho các nạn nhân cũng như chủ các phương tiện bị thiệt hại.

Mức bồi thường thiệt hại sẽ ưu tiên sự thỏa thuận của các bên liên quan, căn cứ các quy định hướng dẫn tại Điều 589, 590 và 591 Bộ luật Dân sự 2015 cũng như những văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác.