Tài xế kể chuyện được - mất khi chuyển từ taxi xăng sang điện

Nếu làm dịch vụ nên chuyển sang xe điện?

Nguyễn Văn Cường (30 tuổi, quê Lạng Sơn) lái xe dịch vụ gần một thập kỷ. Trước năm 2025, anh từng sử dụng nhiều dòng xe chạy xăng khác nhau. Từ năm 2025 đến nay, anh quyết định chuyển hẳn sang xe điện.

"Xe điện tiết kiệm chi phí vận hành rất nhiều", anh Cường nói đây là lý do chính khiến anh bán xe xăng mua xe điện.

Tài xế nói gì sau khi chuyển từ taxi xăng sang điện (Video: Sơn Nguyễn - Phương Anh).

Trong hơn 6 năm chạy taxi xăng, anh cho biết thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống bởi ngoài chi phí nhiên liệu, chủ xe còn phải chi nhiều khoản bảo dưỡng định kỳ như thay dầu, lọc dầu, hay các linh kiện hao mòn.

Với đặc thù chạy xe dịch vụ, mỗi ngày anh Cường di chuyển hàng trăm km khiến chi phí bảo dưỡng tăng lên đáng kể. Trong khi đó, xe điện đơn giản hơn khi bảo dưỡng, chủ yếu chỉ cần thay thế những bộ phận hao mòn như phanh hoặc lốp.

"Tài xế xe dịch vụ bảo dưỡng nhiều hơn xe gia đình. Trước đây mỗi tháng tôi tốn khoảng 10 triệu đồng cho nhiên liệu và các chi phí liên quan. Sau khi chuyển sang xe điện, chi phí này chỉ còn khoảng 30-50%. Tính ra, mỗi tháng tôi tiết kiệm được gần 10 triệu đồng", anh nói.

Nam tài xế thừa nhận, việc chuyển sang xe điện cũng khiến công việc của anh có những thay đổi nhất định. Quyết định này ban đầu khiến anh không khỏi băn khoăn. Nếu như với xe xăng, khi hết nhiên liệu chỉ cần ghé cây xăng, chờ vài phút là có thể tiếp tục hành trình, thì với xe điện, tài xế phải tính toán kỹ quãng đường và thời gian để tìm điểm sạc phù hợp.

Anh Cường cho biết trước khi bán xe xăng để mua xe điện, anh đã dành thời gian tìm hiểu thông tin, tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước và so sánh giữa hai loại phương tiện. Bên cạnh yếu tố chi phí nhiên liệu, chủ trương chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện cũng khiến anh quyết định sớm thay đổi.

Nam tài xế cảm thấy khá hài lòng sau gần một năm trải nghiệm xe điện (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Một lý do khác khiến nam tài xế quyết tâm chuyển đổi là đặc thù công việc thường xuyên chở khách liên tỉnh, đặc biệt là tuyến Lạng Sơn - Hà Nội. Trung bình mỗi tháng có tới 20 ngày anh chạy tuyến này.

"Vừa hay thành phố mới đây có chủ trương chuyển đổi taxi từ nhiên liệu hóa thạch sang xe điện nên tôi nghĩ mình thay đổi sớm sẽ thuận lợi cho công việc sau này", anh chia sẻ.

Sau hơn 4 tháng sử dụng xe điện, anh Cường nhận thấy phản hồi của khách hàng khá tích cực. Nhiều hành khách đánh giá xe điện vận hành êm hơn, không có mùi nhiên liệu nên giúp họ đỡ say xe.

Ban đầu, với những tài xế thường xuyên chạy đường dài như anh, nỗi lo lớn nhất vẫn là chỗ sạc pin. Tuy nhiên sau một thời gian trải nghiệm, anh cho biết nếu chuẩn bị kỹ lưỡng thì việc di chuyển vẫn khá chủ động.

"Xe xăng thì đi đâu cũng được, không phải nghĩ nhiều. Còn xe điện thì phải tính trước cung đường có trạm sạc hay không, bao nhiêu km thì cần sạc lại để chủ động hành trình", anh nói.

Mỗi ngày, nam tài xế sạc đầy pin trước khi rời khỏi nhà. Từ Lạng Sơn xuống Hà Nội chỉ hết khoảng một nửa dung lượng pin. Nếu tiện và có khách đặt chuyến tiếp theo, anh sẽ tranh thủ sạc pin ở Hà Nội, còn không, lượng pin còn lại vẫn đủ để quay về.

Cuộc chuyển đổi khiến anh Cường phải bán chiếc xe xăng và vay ngân hàng khoảng một nửa giá trị chiếc xe mới. Theo anh, việc dám vay một khoản tiền lớn xuất phát từ lợi thế đã có tệp khách quen sau nhiều năm làm nghề.

"Tự dưng bán chiếc ô tô chạy xăng được 200-300 triệu đồng, tiền đâu mua chiếc xe điện 500-600 triệu, kể cả trả góp hai năm, là trăn trở của nhiều người chạy xe dịch vụ như chúng tôi. Bởi tính ra, mỗi tháng phải trả nợ hàng chục triệu, trong khi cuộc sống còn khó khăn, nhiều khoản phải chi trả như tiền ăn, học, nhà cửa...

Tôi đã có lượng khách quen ổn định nên cũng khá yên tâm khi vay tiền mua xe. Nhưng với những tài xế mới, chưa có khách quen mà vay tiền mua xe rồi ngồi nhà chờ khách gọi thì rủi ro tài chính rất lớn", anh nói.

Mong có nhiều trạm sạc điện

Với người làm nghề chạy xe dịch vụ, bài toán chi phí vận hành luôn là yếu tố được tính đến đầu tiên. Xe sử dụng động cơ đốt trong thường tiêu tốn nhiều nhiên liệu, trong khi giá xăng dầu liên tục biến động. Cùng với đó là các khoản bảo trì, bảo dưỡng định kỳ khiến tổng chi phí vận hành tăng lên đáng kể.

Ngược lại, xe điện gần như loại bỏ phần lớn các hạng mục bảo dưỡng như thay dầu động cơ, lọc nhiên liệu, bugi hay lọc gió... Nhờ đó, chi phí vận hành được cắt giảm đáng kể.

Đó cũng là lý do anh Lưu Mạnh Oanh (quê Vân Đình, Hà Nội) quyết định bán chiếc ô tô chạy xăng để chuyển sang mua xe điện chạy dịch vụ. Nam tài xế cho biết trước đây anh từng khá e ngại khi nghĩ đến xe điện. Tuy nhiên, chi phí vận hành và bảo dưỡng của xe xăng ngày càng cao, đặc biệt khi xe chạy nhiều khiến anh thay đổi quan điểm.

Sau 2 năm rưỡi chạy xe dịch vụ, anh Oanh nhận thấy với những chuyến đi xa, tài xế buộc phải tính toán kỹ các điểm dừng sạc để đảm bảo đủ pin cho hành trình, đồng thời không làm ảnh hưởng đến thời gian của khách. Với những cuốc xe liên tỉnh, quãng đường dài khiến việc tính toán này càng trở nên quan trọng.

"Từ khi chuyển sang ô tô điện, tôi tiết kiệm được đáng kể chi phí. Hiện tại tôi vẫn được hỗ trợ miễn phí sạc điện nên càng tiết kiệm hơn. Kể cả sau này khi hết thời gian hỗ trợ, tôi nghĩ chi phí sạc điện so với đổ xăng vẫn thấp hơn", anh Oanh nói.

Theo lời nam tài xế, chi phí bảo trì xe điện mỗi lần dao động 400.000-500.000 đồng với 12.000km, thậm chí có thể chạy tới 20.000km mới cần bảo trì. Trong khi đó, với xe xăng, mỗi lần bảo dưỡng, thay dầu thường tốn kém tới tiền triệu.

"Đặt bài toán kinh tế thì xe điện có nhiều điểm cộng hơn. Nói chung là đáng giá", anh nhận xét.

Mỗi cuộc chuyển đổi, theo anh Oanh, tài xế phải chấp nhận việc được - mất để hướng tới những điều tốt đẹp (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Sau gần một năm trải nghiệm xe điện, anh Oanh cho biết thu nhập thực tế từ công việc chạy xe dịch vụ cũng khả quan hơn trước.

"Chạy xe điện, tôi tiết kiệm được gần như toàn bộ chi phí đổ xăng, khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng", anh nói.

Dù vậy, nam tài xế cũng thừa nhận xe điện vẫn chưa cơ động bằng xe xăng, đặc biệt khi phải chạy những chuyến đường dài hoặc đi tới các khu vực miền núi.

“Với xe xăng, chỉ cần dừng vài phút đổ xăng là có thể chạy tiếp hàng trăm km, dọc đường cũng dễ tìm cây xăng. Còn xe điện, việc sạc pin đôi khi là một trở ngại. Có khi vào trạm sạc phải chờ cả tiếng mới đến lượt, sau đó lại mất gần một tiếng để sạc đầy pin", anh Oanh so sánh.

Anh kể từng gặp một trải nghiệm đáng nhớ khi nhận cuốc xe từ Hà Nội đi Mường Lát (Thanh Hóa). Trên đường quay về, đến khu vực Vân Hồ (Sơn La), xe bất ngờ cạn pin.

"Hôm đó đồng hồ báo còn chạy được khoảng 11km nữa, tôi cố tìm trạm sạc nhưng không có. Xe hết điện phải nằm lại giữa đường. Quãng đường rất hoang vắng, có đoạn còn không có sóng điện thoại. Tôi và chiếc xe phải chờ từ 5h chiều đến gần nửa đêm mới có xe cứu hộ tới, trải nghiệm thực sự rất đáng sợ", anh nhớ lại.

Dù vậy, anh Oanh cho rằng xét trên tổng thể, xe điện vẫn có nhiều điểm cộng, đặc biệt lợi ích về mặt kinh tế.

"Từ khi chuyển sang xe điện, tôi tiết kiệm được đáng kể chi phí vận hành và bảo dưỡng. Vì thế tôi thấy quyết định này là đáng giá", tài xế Oanh khẳng định.

Theo anh Oanh, mong muốn chung của nhiều tài xế hiện nay là hệ thống trạm sạc được đầu tư nhiều hơn, phủ rộng tới cả các khu vực vùng sâu, vùng xa.

"Cần xây dựng thêm nhiều trạm sạc, càng nhiều càng tốt, kể cả ở vùng sâu vùng xa. Khi số lượng taxi điện tăng lên, nhu cầu sạc điện chắc chắn sẽ rất lớn. Nếu giải quyết được việc này, nhiều người sẽ tìm đến xe điện", anh Oanh bày tỏ.

Ngoài ra, nam tài xế cũng cho rằng cần tính toán sớm vấn đề sửa chữa và tái chế pin xe điện khi hết vòng đời sử dụng, bởi trong tương lai số lượng pin thải bỏ từ hàng triệu phương tiện sẽ rất lớn.

Bên cạnh đó, anh đề xuất nên cho phép các đơn vị sửa chữa bên thứ ba tham gia bảo dưỡng xe điện sau khi được đào tạo và kiểm định chất lượng. Điều này giúp giảm tải cho hệ thống trạm dịch vụ của hãng và tạo thêm lựa chọn cho tài xế.

Mong muốn chung của nhiều tài xế hiện nay là hệ thống trạm sạc được đầu tư nhiều hơn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Các hãng nên mở chương trình đào tạo cho các gara bên ngoài để sửa chữa xe điện. Đồng thời có thể cho phép sử dụng linh kiện tương thích đã được cơ quan quản lý kiểm định, tránh tình trạng linh kiện độc quyền khiến chi phí sửa chữa tăng cao", anh nói.

Theo anh Oanh, nếu những vấn đề trên được giải quyết, nhiều khó khăn của tài xế khi chuyển sang xe điện sẽ được tháo gỡ, từ đó tạo thêm niềm tin cho người làm nghề trong quá trình chuyển đổi phương tiện nhằm góp phần giảm ô nhiễm không khí.

"Mùa đông thì xe ít tốn pin hơn, nhưng vào mùa hè chắc chắn tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Vì vậy tôi mong thành phố sớm bố trí thêm nhiều điểm sạc để anh em tài xế yên tâm làm việc", anh Oanh chia sẻ.