Vụ "cú đấm 2,5 triệu": Không đồng ý mức phạt, tài xế có thể làm gì?

Liên quan vụ người tài xế bị đấm tới tấp vào mặt hôm 18/2 (ngày mùng 2 Tết), UBND phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, đã xử phạt ông P.V.H.V. (42 tuổi, người hành hung tài xế) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của người khác đi trên xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo Điều 33 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông N. (tài xế bị hành hung) bày tỏ sự băn khoăn về tính răn đe của mức phạt này và cho biết đang chờ thêm tài liệu từ các cơ quan chức năng để nhờ luật sư hỗ trợ pháp lý. Theo tài xế, ông V. mới bồi thường 10 triệu đồng chi phí sửa xe, chưa bồi thường các thiệt hại khác về sức khỏe, danh dự, tinh thần...

Vậy trong trường hợp không chấp nhận kết quả giải quyết của lực lượng chức năng, tài xế này có thể tiến hành các biện pháp nào nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân?

Khoảnh khắc tài xế bị hành hung (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết dưới góc độ pháp lý, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND phường Tân Lập được xác định là một quyết định hành chính và là đối tượng khiếu nại có thể bị khiếu nại theo Luật Khiếu nại 2011.

Theo đó, Điều 7 Luật này quy định trong trường hợp có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, người dân có quyền khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính, cơ quan ra quyết định hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính.

Sau khi tiếp nhận khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại sẽ thụ lý giải quyết và ra quyết định về việc giải quyết khiếu nại. Nếu tiếp tục không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người dân có quyền khiếu nại lần hai tới thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Đối với trường hợp này, nếu không đồng ý với quyết định xử phạt của UBND phường Tân Lập, nam tài xế có quyền khiếu nại tới UBND và Chủ tịch UBND phường Tân Lập, đề nghị xem xét lại quyết định xử phạt hành chính đối với người hành hung mình hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.

Trường hợp cho rằng kết quả giải quyết của UBND phường Tân Lập không phù hợp, người này có quyền khiếu nại lần hai tới UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu hủy, sửa đổi quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bên cạnh các biện pháp hành chính, người này còn có các quyền như đề nghị, kiến nghị, tố cáo, tố giác tội phạm... tới các cơ quan có thẩm quyền để đề nghị xem xét, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo dõi vụ việc, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng ngoài dấu hiệu hành vi quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, đây là vụ việc còn có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt là 5-8 triệu đồng.

Bởi vậy, nếu tài xế cho rằng mức phạt này còn quá nhẹ và chưa đủ tính răn đe, người này có quyền khiếu nại tới các cơ quan có thẩm quyền để đề nghị xem xét lại theo thủ tục hành chính đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính của UBND phường Tân Lập.

Đồng thời, nếu cho rằng vụ việc có dấu hiệu hình sự của những hành vi như cố ý gây thương tích hay gây rối trật tự công cộng, ông N. vẫn có quyền tố giác tội phạm tới cơ quan điều tra có thẩm quyền để đề nghị xác minh theo quy định của pháp luật. Nếu vụ việc được giải quyết dưới góc độ hình sự, quyết định xử phạt vi phạm hành chính có thể bị hủy bỏ.