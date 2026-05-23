Dấu hiệu 2 tội danh vụ truy sát 3 người ở Tây Ninh

Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ở xã Hậu Thạnh) để điều tra hành vi giết người. Hậu là đối tượng dùng dao sát hại 3 người trên địa bàn xã Hậu Thạnh vào tối 19/5, nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn về tình cảm với một người trong số này.

Với hành vi nêu trên, đối tượng có thể đối diện chế tài xử lý ra sao theo quy định pháp luật?

Đối tượng Bằng (Ảnh: M.H.).

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024, dao có tính sát thương cao nếu được sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì được coi là "vũ khí quân dụng".

Về khái niệm "dao có tính sát thương cao", Điều 2 Luật này và Thông tư số 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định dao có tính sát thương cao là dao sắc, dao nhọn thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, bao gồm các đặc điểm như có tay cầm, lưỡi dao; lưỡi sắc và nhọn, hình dạng thẳng hoặc cong, có chiều dài từ 12cm trở lên, chiều rộng từ 2cm (dao sắc nhọn) hoặc 5cm (dao sắc) trở lên.

Như vậy, theo hướng dẫn của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, hành vi sử dụng dao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác được coi là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và có thể bị xử lý về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 6 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, người nào sử dụng trái phép vũ khí quân dụng với mục đích là chuẩn bị công cụ, phương tiện để thực hiện một số tội phạm theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015, bao gồm tội Cố ý gây thương tích (Điều 134) và Giết người (Điều 123) thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cả 2 tội.

Do đó, với trường hợp của Bằng, dù bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người hay Cố ý gây thương tích với tình tiết định khung làm chết người, đối tượng vẫn có thể bị xử lý về ít nhất 2 tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.